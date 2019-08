Rdc | Fornero | ‘polemica Lega-M5S fa parte di guerra appena iniziata’

Fornero : "Quota 100 e Rdc non erano priorità" : Milano, 22 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Posto che una manovra non può contenere tutto quello che[...]

Fornerò ad Agorà critica Quota 100 e Rdc - Fitoussi : 'Non mi raccontare storie' (VIDEO) : Nel corso della trasmissione Rai Agorà è andato in onda un confronto a distanza tra l'ex Ministro Elsa Fornero e l'economista francese Jean Paul Fitoussi. Nell'occasione l'ex membro del governo Monti ha avuto ancora una volta modo di evidenziare quelle che sarebbero, secondo lei, le linee guida da mettere in atto affinché si possano scongiurare scenari peggiori di quelli attuali che non sono ancora drammatici. I concetti espressi non sembrati di ...