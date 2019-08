Per M5S una confusa partita doppia

Sondaggi politici e taglio parlamentari - Telese su Pd e M5S : 'Per loro diritto di tribuna' : L'ultimo intervento di Matteo Salvini non ha fatto che confermare il fatto che la Lega, ad oggi, ha un unico obiettivo: le elezioni il prima possibile. Un orizzonte che servirebbe, evidentemente, a rinnovare il valore della democrazia in Italia, ma che nel Carroccio si vede di buon occhio anche e soprattutto per concretizzare quei dati che oggi vedono la Lega oltre il 35% in moltissimi Sondaggi. Oggi, però, resta da capire come sceglieranno di ...

M5S : “Perché Salvini non si è ancora dimesso?” : Roma, 14 ago. (AdnKronos) – “L’incoerenza di Salvini è davvero imbarazzante. Lui e i suoi ministri leghisti hanno annunciato la sfiducia a Giuseppe Conte e al Governo di cui ancora fanno parte. Ma allora perché continuano a rimanere incollati alla poltrona?”. Così si legge in un post pubblicato dal M5S sul Blog delle Stelle.“La Lega – attaccano i pentastellati – ha causato una crisi in pieno ...

Reddito e pensioni di cittadinanza - scontro Lega - M5S : Per Garavaglia '70% è irregolare' : La crisi di governo si fa sempre più accentuata e inevitabilmente le misure chiave approvate negli scorsi mesi entrano nello scontro tra le due ali che prima componevano l'esecutivo giallo-verde. È il caso del Reddito e delle pensioni di cittadinanza, che sono state oggetto di dichiarazioni di fuoco nelle ultime ore. I toni sembrano sancire la definitiva divisione tra le due forze, ma anche l'ingresso in un clima da campagna elettorale che fino ...

Ho messo la mia esPerienza al servizio dei M5s. E sono rimasto deluso : Rientrando in Italia tre anni fa ho creduto alle promesse del M5S e mi sono iscritto online, senza però mai impegnarmi direttamente, fino a quando, ai primi di febbraio di quest’anno, ho ricevuto dall’organizzazione l’invito a candidarmi per l’elezione al Parlamento europeo. Avendo lavorato molti anni in un importante istituto di credito milanese ed essendo diventato in quel periodo un grande conoscitore dei finanziamenti ...

M5S : scoPerto il bluff della LegaNo dialogo con Pd-Renzi. Sì al voto : Il Movimento 5 Stelle gongola per aver "smascherato il bluff della Lega" sul taglio dei parlamentari. L'annuncio di Matteo Salvini in aula al Senato - spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate - è stato smentito subito dopo dalla conferenza dei capigruppo della Camera che ha fissato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento prima della seduta di Montecitorio che dovrebbe tagliare definitivamente 345 ...

M5S : scoPerto bluff della LegaNo dialogo con Pd-Renzi. Sì al voto : Il Movimento 5 Stelle gongola per aver "smascherato il bluff della Lega" sul taglio dei parlamentari. L'annuncio di Matteo Salvini in aula al Senato - spiegano ad Affaritaliani.it fonti pentastellate - è stato smentito subito dopo dalla conferenza dei capigruppo della Camera che ha fissato le comunicazioni del premier Giuseppe Conte in Parlamento prima della seduta di Montecitorio che dovrebbe tagliare definitivamente 345 ...

Le condizioni di Marco Minniti Per un accordo tra Pd e M5s : “Non si può avere paura del voto”, dice l'ex ministro dell'Interno ed esponente del Pd Marco Minniti. Tanto più che “una mera alleanza tra Pd e M5s sarebbe l'arrocco degli sconfitti”, aggiunge in una lunga conversazione con Il Foglio e in mattinata una intervista a Radio Capital. Per il predecessore di Matteo Salvini al Viminale l'idea di partire dal voto sulla riduzione del numero dei parlamentari per poi stare a ...

L'ambiguo Salvini. Tagliare i parlamentari (Per allontanare M5S e Pd) - ma sfiduciare Conte : È la mossa del cavallo, forse ambigua, forse solo tattica, per uscire dall’angolo e rimandare la palla dall’altra parte del campo. Almeno per un paio di ore. Proporre ai 5 stelle di approvare il taglio del numero dei parlamentari e subito dopo andare al voto. Una mano tesa, in apparenza, presto interpretata dai 5 stelle come una trappola. Perché Salvini non intende ritirare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. ...

M5s-Pd - tutto pronto Per il governissimo contro Matteo Salvini : ecco chi sarà il nuovo premier : L'ipotesi governissimo prende piede. Dopo l'annuncio di Matteo Renzi e Beppe Grillo, sono in tanti a dichiararsi favorevoli a un'eventuale apertura e un governo Pd-M5s. Il primo a far balenare una soluzione di questa natura è stato Goffredo Bettini seguito dall'attuale gruppo dirigente del Nazareno

Per Salvini il rdc non crea lavoro - M5S : 'Q100 e reddito non si toccano' : "Se ci rendiamo conto che non crea lavoro o crea lavoro nero è un problema": lo ha affermato il segretario federale della Lega Matteo Salvini commentando una delle misure bandiera del Movimento 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, che consiste nella corresponsione di un assegno fino ad un massimo di 780 euro a favore dei disoccupati che si trovano in condizioni economiche di disagio. La crisi di governo in corso sta facendo venire a galla le ...

Governo - Renzi : “Zingaretti trovi accordo con M5s - Salvini sta già Perdendo consenso” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, ha convocato una conferenza stampa per chiedere di trovare un accordo su un Governo istituzionale che guidi il Paese per evitare l'aumento dell'Iva. Il compito di trovare e valutare l'accordo con i 5 Stelle, secondo l'ex presidente del Consiglio, spetta al segretario dem Nicola Zingaretti. Renzi, inoltre, sostiene che il consenso di Salvini sia già in calo.Continua a leggere

Governo - Draghi premier è ipotesi plausibile Per Rampelli : 'Prove di inciucio M5S-PD' : Dopo che Matteo Salvini ha scelto di togliere il marchio della Lega all'attuale maggioranza parlamentare e al Governo si sono aperti diversi scenari per il futuro. Il Carroccio punta a tornare alle elezioni, c'è chi ritiene che si possa proseguire questa legislatura creando un sodalizio M5S-PD per il bene dell'Italia e dei due partiti, condannati, al momento, dai sondaggi ad una probabile sconfitta. Chi aspira a governare con la Lega, dopo nuove ...

Crisi governo - Cazzola : “SPero in inciucio M5s-Pd. Salvini? Un pazzo irresponsabile” : “Salvini ha consenso? Hitler in 5 anni passò da 800mila a 13 milioni e 700mila voti e la Repubblica di Weimar era una delle repubbliche più avanzate che si sono mai viste sulla faccia della Terra. Il popolo, chiamato a scegliere tra Gesù e Barabba, scelse Barabba. Non dimentichiamolo“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Cusano Campus dall’economista Giuliano Cazzola sull’attuale Crisi di governo. E su ...

Veneto - l’Ordine sanziona il portavoce di Zaia Per omessa rettifica e il giornalista che invitò il M5s a “tirare fuori il peggio” sugli avversari : Sanzione disciplinare da parte dell’Ordine dei giornalisti al portavoce del governatore Luca Zaia per una omessa rettifica e al giornalista padovano che nel gennaio 2018 aveva invitato i candidati veneti del Movimento 5 stelle a “tirare fuori tutto il peggio” degli avversari degli altri partiti. I provvedimenti, che riguardano fatti completamente diversi, sono stati adottati rispettivamente dai consigli di disciplina dell’Ordine di ...