Paolo Cenci è morto a 90 anni | chi era e causa della morte

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 14 agosto 2019)a 90: chi era eC’è un negozio in via di Campo Marzio, a due passi dal Parlamento, che ha vestito la Prima e la Seconda Repubblica. Non solo: nei suoi camerini, leggenda vuole che siano nati nuovi governi. Questa boutique era gestita da, quest’anno novantenne, che purtroppo si è spento nella mattinata di domenica. Il giorno dopo la chiusura per ferieboutique. Una settimana, quella di Ferragosto, e al primo giornoha deciso di andarsene, in silenzio. Come riporta Il Messaggero, il figlio Davide ha immaginato che l’ultimo pensiero fosse proprio quel negozio. “Non gli sarebbe piaciuto il cartello Chiuso per Lutto, ha detto. Ha aspettato le ferie di qualche giorno per andare via, senza interrompere l’attività”. Il Parlamento a “casa” diSembra quasi un segno del destino. Nella settimana di ferie ...

Profilo3Marco : RT @ElioLannutti: Roma, addio a Paolo Cenci: nel suo negozio vestì prima e seconda Repubblica - GHERARDIMAURO1 : RT @ElioLannutti: Roma, addio a Paolo Cenci: nel suo negozio vestì prima e seconda Repubblica - ElioLannutti : Roma, addio a Paolo Cenci: nel suo negozio vestì prima e seconda Repubblica -