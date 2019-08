Need for Speed Heat annunciato ufficialmente con un Trailer

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Ghost Games, uno studio di Electronic Arts haoggifor, l’ultimo racing game di fantastiche sfide su strada alla polizia. Il gioco approfondisce ed espande tutto ciò che i fan diforamano: massima personalizzazione, autentica cultura automobilistica urbana e una trama avvincente che ti coinvolge nel gioco.forporta i propri fan a Palm City, un nuovo mondo aperto in cui i piloti di strada si sono radunati per far conoscere i loro nomi. Di giorno, i giocatori competono nellehunters Showdown, competizioni autorizzate in cui guadagnano crediti per personalizzare e migliorare il proprio garage di auto ad alte prestazioni. Di notte, rischiano invece tutto per costruire la propria reputazione in gare clandestine mentre una task force di poliziotti corrotti si aggira per le strade, pronti a braccare i ...

GamesPaladinsIT : Annunciato oggi Need for Speed Heat. In arrivo a Novembre su Console e PC - Twitchoomerang : - cyberanimax : -