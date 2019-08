Andrea Iannone e Giulia De Lellis | festa di lusso in Puglia per i 30 anni del pilota

Andrea Iannone festeggia i 30 anni in Puglia con la sua Giulia - : Fonte foto: InstagramAndrea Iannone festeggia i 30 anni in Puglia con la sua Giulia 1Sezione: Spettacoli Novella Toloni Il campione di motociclismo è volato in Puglia per festeggiare il suo trentesimo insieme agli amici di sempre e alla fidanzata Giulia De Lellis. Un evento di lusso tra fiori, candele, cinema all'aperto e karaoke ma anche gadgets personalizzati e dediche speciali della sua compagna. ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Austria : “La mia carriera non è finita - voglio tornare al top” : Periodo davvero difficile quello di Andrea Iannone, che sta vivendo una stagione sempre nelle retrovie con la Aprilia e soprattutto nelle prove odierne l’abruzzese ha mostrato segnali di totale sfiducia sulla competitività del mezzo che guida con evidenti gesti dopo un paio di brutte imbarcate consecutive. Nel giorno del suo compleanno l’ex Ducati è stato intervistato dai microfoni Sky, non celando la delusione per l’annata in ...

VIDEO Andrea Iannone - novità sul cupolino dell’Aprilia : compie 30 anni - 29+1 il numero per il GP d’Austria : Oggi Andrea Iannone compie 30 anni e festeggia disputando le prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro dell’Aprilia è sceso in pista con una novità sul copolino, il suo numero è infatti 29+1 per simboleggiare le 30 candeline spente proprio oggi (il 29 è il suo numero tradizionale). Di seguito il VIDEO del cupolino speciale di Andrea Iannone per il GP d’Austria. VIDEO NUOVO cupolino Andrea ...

Andrea Iannone : età - velocità e passione : Andrea Iannone è nato a Vasto in provincia di Chieti il 9 agosto compie 30 anni. Motociclista impetuoso in pista quanto nella vita privata non ha mai nascosto l’amore per il rischio, le belle donne e il numero 29. 2019 MotoGP of Germany Prtactise Sessions July 5thAndrea IannoneGaetano Piazzolla«Quando ho iniziato a correre, da bambino, avevo il numero 9. A questo numero, davanti, ho aggiunto il 2, il numero di mio fratello ...

