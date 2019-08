Allarme Open Arms | «Onde  di 2 metri e risse a bordo» Salvini | «Conte vuole lo sbarco

Fonte : corriere

(Di mercoledì 14 agosto 2019) La testimonianza del fondatore della ong spagnola Oscar Camps: «Liti per il cibo, per l’ombra per chiamare casa: dateci un porto». La nave da 13 giorni in mare con 150 persone

