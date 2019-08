Prende il reddito di cittadinanza ma arrotonda spacciando | così è stato

Reddito di cittadinanza - Prende più di duemila euro in tre mesi : ora dovrà restituire tutto : Lavorava in un autolavaggio ma si intascava i soldi del sussidio: padre e figlio denunciati a Palermo

Reddito di cittadinanza - fa il cameriere in un b&b e Prende il sussidio : finisce male : Lavorava in nero e prendeva il Reddito di cittadinanza: denunciati "furbetto" e titolare della struttura. L'Inps, intanto...

Agrigenti : disoccupato Prendeva reddito cittadinanza ma faceva lavori edili - denunciato : Palermo, 22 lug. (AdnKronos) - Eseguiva lavori edili abusivi con in tasca la carta del reddito di cittadinanza. Ma è stato scoperto e denunciato. E' accaduto nell'Agrigentino, dove un disoccupato è stato deferito all'autorità giudiziaria per truffa ai danni dell’ Inps. Sequestrato anche il cantiere.

Prende il reddito di cittadinanza ma lavora in nero : mega multa alla sorella : Un nuovo 'furbetto' del reddito di cittadinanza è stato scoperto dai carabinieri. L'uomo, un 30enne palermitano che lavorava...

Assegno di ricollocazione fino a 5000 euro per chi Prende il reddito di cittadinanza : Che il reddito di cittadinanza è una misura che si colloca al centro tra uno strumento assistenziale ed uno strumento di politica attiva sul lavoro è abbastanza chiaro, almeno per quello che si legge nel decreto attuativo. Il lato assistenziale è quello legato al solo sussidio erogato sulle card gialle, cioè l'aiuto a famiglie e persone disagiate. Di fianco al sussidio la misura prevede la messa in campo di molte iniziative volte a fare uscire ...

Reddito di cittadinanza 2019 : quasi il 40% Prendeva il reddito di inclusione : reddito di cittadinanza 2019: quasi il 40% prendeva il reddito di inclusione Il reddito di cittadinanza ed il reddito di inclusione sono in parte sovrapponibili. Almeno come soggetti destinatari delle due misure (di cui una non più attiva). Anche per questo c’è chi, nei mesi passati, tra le opposizioni ha chiesto che anziché un impianto normativo completamente nuovo come quello del RdC approvato col decreto n. 4/2019 ci potesse essere ...

Termoli : Prende Naspi e reddito di cittadinanza - ma è cuoca in nero : Ennesimo caso di reddito di cittadinanza percepito da un soggetto che non ne aveva diritto. Molti giornali di cronaca locale di Termoli, località sul mare Adriatico del Molise, hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica ciò che hanno scoperto gli ispettori della Guardia di Finanza locale in un ristorante. Una donna originaria del comune di Montenero di Bisaccia lavorava come cuoca ma senza regolare contratto, cioè in nero. Ciò che fa ...