Oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto | Leone scelte per il futuro | Scorpione confuso

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 13 agosto 2019) L'della settimana dal 19 al 25prevede tranquillità per i nati sotto il segno del Capricorno, mentre ci saranno svolte decisive per l'Acquario. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: nonostante alcune difficoltà che state affrontando siete decisi a superare ogni ostacolo. L'amore ha un ruolo fondamentale per la vostra vita e potrete contare sul sostegno di Venere. Grazie a Saturno sarete particolarmente saggi. Toro: il vostro è uno tra i segni favoriti. Avrete molta fantasia e in amore riuscirete a ritrovare una certa sintonia con il partner. In questo periodo dovrete avere il coraggio di mettervi in gioco e non affrettare le vostre, soprattutto quelle che riguardano la vostra professione....

zazoomblog : Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto: recupero nel lavoro per Bilancia e Capricorno - #Oroscopo #settimanale… - TarocchiTel : L' Oroscopo della cartomante Melissa per questa SETTIMANA! - Noovyis : (Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 12 al 18 agosto 2019) Playhitmusic -… -