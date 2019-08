Juve | per Calciomercato com Neymar potrebbe trasferirsi in bianconero con Dybala al PSG

Juventus - si pensa a delle uscite in attacco per arrivare ad Icardi : La Juventus, in questi giorni, sarà impegnata soprattutto nel mercato delle uscite. Infatti, Fabio Paratici dovrà necessariamente sfoltire la risa. I nomi che al momento sembrano essere in uscita sarebbero quelli di Daniele Rugani, Blaise Matuidi, Mario Mandzukic, Gonzalo Higuain e non è da escludere nemmeno Paulo Dybala. In attacco probabilmente saranno due i giocatori a dover lasciare Torino. La speranza dei tifosi juventini è che la Joya ...

Juventus - domani la classica di Villar Perosa : sabato sfida alla Triestina - il programma : Mercoledì 14 agosto a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale partita in famiglia bianconera. La Juve A contro la Juve B si ritroveranno per la 60esima volta di fronte nel vernissage di casa Agnelli. Perché la partita che si gioca al “Gaetano Scirea” è strettamente legata alla figura della famiglia di imprenditori piemontesi e soprattutto all’avvocato. Della località in Val Chisone sono originari gli Agnelli, che ...

Juventus - Wanda Nara avrebbe intesa verbale con bianconeri per il trasferimento di Icardi : L'ultimo match di International Champions Cup contro l'Atletico Madrid ha messo in evidenza nella Juventus la difficoltà di saper difendere sia a livello individuale che di settore: gli errori evidenti di De Sciglio e di De Ligt hanno permesso alla squadra spagnola di realizzare due reti mentre la Juventus, pur producendo molto nel settore avanzato (ben 25 tiri), è stata poco concreta sotto porta. Il tecnico bianconero Sarri, nel post partita, ...

Juventus : De Sciglio avrebbe deluso Sarri - sarebbe pronta un'offerta per Darmian : La Juventus giocherà il 14 agosto la tradizionale amichevole in famiglia a Villar Perosa, una vera e propria passerella davanti a migliaia di tifosi che come al solito ogni anno assistono al match dei bianconeri contro le giovanili. La dirigenza prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri: nell'ultimo match disputato contro l'Atletico Madrid, si è notato un ottimo gioco offensivo della Juventus ...

Juventus - azione di disturbo di Marotta nei confronti della Juve per Chiesa : Questa sessione di mercato di Serie A è stata animata soprattutto dai duelli serrati tra Juventus e Inter. Il ds bianconero Fabio Paratici e l’Ad nerazzurro, Beppe Marotta (un tempo bianconero) hanno cercato di intralciarsi a vicenda, basti ricordare la lotta feroce per accaparrarsi Romelu Lukaku, terminata con il trasferimento dell’attaccante belga alla corte di Antonio Conte. Se il Chief Football Officer si era intromesso nell’affare con il ...

Per Repubblica - Icardi si allontana dal Napoli : o la Juve o la Roma : Secondo quanto scrive Repubblica l’ipotesi di portare a Napoli Mauro Icardi si è affievolita. Oggi il centravanti argentino dell’Inter ha tre possibilità davanti a sé: la Juventus, la Roma o la permanenza forzata ad Appiano. Il Napoli non è contemplato. La meta ideale di Maurito e Wanda è la Juventus, “che offrirebbe all’ambizioso Mauro l’occasione di una vendetta tecnica nei confronti dell’Inter”. Ma la strada verso ...

Juventus A-Juventus B : dove vedere la gara di Villar Perosa in Tv : Mercoledì 14 agosto è in programma una gara che certamente dirà poco sul piano del risultato, ma che rappresenta una vera tradizione per chi ha il cuore bianconero, la sfida tra Juventus A e Juventus B, che si disputerà a Villar Perosa. La partita rappresenta soprattutto un’occasione di festa per consentire ai tantissimi tifosi che […] L'articolo Juventus A-Juventus B: dove vedere la gara di Villar Perosa in Tv è stato realizzato da ...

Calciomercato Juventus News/ Addio possibile per Can o Bentancur - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, ultime notizie: i due centrocampisti sono finiti nella lista dei possibili partenti, attesa per l'ufficialità di Pellegrini.

CorSport : Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus : Per Hysaj tutte le strade portano a Roma, scrive il Corriere dello Sport. I giallorossi sono dati per favoriti nella trattativa per il terzino. Ma potrebbero anche dirottare verso Torino, dove c’è Sarri, che da sempre è un suo estimatore. Ieri le voci hanno fatto filtrare proprio la sensazione che la Juve intenda cercare l’albanese. L'articolo CorSport: Per Hysaj Roma favorita ma si fa avanti la Juventus sembra essere il primo su ilNapolista.

Il PSG potrebbe virare su Dybala - mentre lui spera di rimanere alla Juve : La priorità della Juventus, in questo momento sarebbe piazzare i sei pesanti esuberi della rosa, per fare cassa e per evitare che grandi campioni, come ha precisato anche Maurizio Sarri, rimangano fuori dalla lista Champions League. La difficoltà di vendere i primi candidati da tempo individuati in Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, avrebbe spinto il ds Fabio Paratici a mettere sul mercato Paulo Dybala al quale non mancherebbero le ...

Icardi ha in testa solo la Juventus - l’argentino per adesso rifiuta Napoli e Roma : cosa manca per l’affare con i bianconeri : Icardi vuole la Juventus. E’ appena iniziata una settimana decisiva per il futuro dell’attaccante argentino, il tempo stringe ed è necessario trovare una soluzione per il calciatore dell’Inter. La situazione è abbastanza chiara, Icardi vuole la Juventus e ha intenzione di vestirsi di bianconero per la prossima stagione e per adesso ha rispedito al mittente le altre proposte, il club nerazzurro vorrebbe venderlo alla Roma ...

Calciomercato Juventus : offerta sontuosa per Isco : Calciomercato Juventus : Sebbene ben 6 giocatori siano in esubero, nelle ultime ore si parla ancora di acquisti in casa Juve. Dalla Spagna rimbalzano notizie clamorose su Isco. Calciomercato Juventus: offerta sontuosa per Isco I BIANCONERI sarebbero sulle tracce di un altro campione. Secondo quanto riferisce Don Balon, infatti, la dirigenza juventina potrebbe presentare un’offerta […] More

Mercato Juventus : interesse in difesa per il forte nazionale tedesco : Mercato Juventus: spunta un nuovo nome per la difesa, in arrivo dalla Premier League. Il calcioMercato inglese si è chiuso giovedì: le squadre della Premier League non potranno più fare operazione in entrata, ma in uscita è possibile ancora chiudere delle operazioni verso altri campionati europei ed extraeuropei: nel resto d’Europa, in particolare, il Mercato […] More

Due giorni di relax per la Juventus - alla ripresa si preparerà la festa di Villar Perosa : Quella di oggi è una domenica di riposo per la Juventus che dopo la gara contro l'Atletico Madrid potrà così rilassarsi. I bianconeri sono reduci da un lavoro molto intenso e adesso avranno due giorni di vacanza. La Juve, ieri, ha dimostrato di aver fatto dei progressi a livello tattico anche se dal punto di vista del risultato le cose non sono andate benissimo visto che l'Atletico Madrid ha vinto per 2-1. Va sottolineato che però la squadra di ...