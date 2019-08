Fonte : ilnapolista

(Di martedì 13 agosto 2019) Commisso non vuole venderlo adesso e lanon ha i fondi per fare un’offerta irrinunciabile. In questa situazione si inserisce l’Inter che gioca l’ennesimo sgambettoa soffiarle. 70 milioni per ipotecare l’acquisto dell’attaccante nella prossima stagione. Chesia un osservato speciale della dirigenza interista è cosa assodata da tempo. Il d.s. Ausilio fece una prima mossa con la vecchia proprietà viola già in chiusura del campionato 2017-18, manifestando l’interesse a sedersi a un tavolo delle trattative in caso di cessione del gioiellino. Ma, come scrive ladello Sport, l’idea di fare guerraalletta l’Inter, soprattutto dopo il braccio di ferro ingaggiato per Lukaku. Sarebbe l’ennesimo round di una guerra fredda tra Marotta e Paratici che non si sono mai dichiarati battaglia, ma che ...

Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta oggi! - Gioia gigante: Lukaku, delirio e il 9 - Joya rebus, Dybala tra veti e… - napolista : Gazzetta: Colpo gobbo dell’#Inter che prova a soffiare #Chiesa alla #Juve Sarebbe l’ennesimo round di una guerra fr… - franbellino : Gazzetta elogia il colpo Lozano: 'Ala destra da 40 reti e 23 assist in 79 gare' - Tutto Napoli -