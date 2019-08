Enrico Laurelli sgrida il disturbatore Niki Giustino a Studio Aperto VIDEO

Fonte : blogo

(Di martedì 13 agosto 2019) Quanto può essere complicato il lavoro dell'inviato? Immaginate un giornalista intento a dare le notizie più sul tema d'importanza nazionale in questo periodo mentre qualcuno prova a mettergli i bastoni tra le ruote.E' una delle 'prove di coraggio' che l'inviato deve perlomeno cercare di affrontare nel suo compito, soprattutto se ci riferiamo agli 'stoici' disturbatori che tentano di sbucare silenziosamente nelle inquadrature per chissà quale fine o addirittura prendono parola (Gabriele Paolini insegna) per urlare in diretta tv interrompendo bruscamente il collegamento.il) pubblicato su TVBlog.it 13 agosto 2019 14:56.

