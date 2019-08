Svizzera | 15 mucche uccise da un fulmine durante l' ondata di maltempo

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Nicola De Angelis Ilche in questi giorni sta colpendo il cantone svizzero del Vallese ha ucciso 15dopo che unha colpito un larice sotto il quale le bestie avevano cercato riparo per ilUn allevamento diè stato sterminato nel cantone Vallese indove unle ha colpite senza lasciare loro via di scampo. Si stavano riparando dal temporale sotto un larice quando l'albero è stato colpito da unfolgorandole tutte e 15. Il tutto è avvenuto nel comune di Ayet, sull'alpeggio di Serin. A riportare la notizia il quotidiano Le Nouvelliste che in questi giorni sta redigendo vari articoli per quanto riguarda ilche sta flagellando questo territorio. Proprio a Sion la pioggia ha provocato moltissimi danni, i vigili del fuoco sono intervenuti in tutto il cantone un centinaio di volte soltanto tra le ore 18:45 e le ...

elibal11 : Svizzera, 15 mucche uccise da un fulmine. Colpa degli zoccoli ?? - annamariamoscar : Svizzera, 15 mucche uccise da un fulmine. Colpa degli zoccoli - La Stampa - SecolodItalia1 : Svizzera, 15 mucche uccise da un fulmine sull’alpeggio di Serin -