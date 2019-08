Stasera il picco delle stelle cadenti di Agosto | è la notte delle Perseidi | uno

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) Adtorna il consueto e suggestivo appuntamento con le meteore appartenenti allo sciame: sebbene la “pioggia” sia attiva da giorni, ildell’attività è previsto nellatra il 12 e il 13, quando, purtroppo, la Luna sarà quasi completamente piena, per cui diminuirà la possibilità di ammirare le. Si può comunque tentare l’osservazione anche nelle prossime serate, in particolare nelle ultime ore della, dalla mezzaall’alba, quando il radiante è prossimo allo zenit. Per ammirare lebasterà puntare lo sguardo o gli strumenti di osservazione verso l’area a nordest del cielo, in direzione della costellazione di Perseo, tra Andromeda e Cassiopea (in alto) e il pentagono dell’Auriga (in basso). Levengono comunemente indicate come “Lacrime di San Lorenzo” perché nel XIX secolo il ...

