SANT' ANNA DI STAZZEMA | 75 ANNI FA ECCIDIO NAZISTA ' Capitale Ue contro fascismi'

SANT’Anna di Stazzema e le altre stragi impunite : l’Italia ha condannato 60 nazisti - ma la Germania non ha mai eseguito gli ergastoli : Centinaia di morti innocenti: anziani, donne, bambini. Come i 560 di Sant’Anna di Stazzema, il 12 agosto di 75 anni fa: 130 di loro erano bambini. Ma nessuno ha mai pagato: ufficiali, sottufficiali, soldati che hanno “obbedito agli ordini”. La magistratura militare italiana, dopo la scoperta dell’Armadio della vergogna, ha messo sotto processo decine di ex militari nazisti, soprattutto grazie al lavoro di Marco De Paolis, ...

Eccidio di SANT’Anna di Stazzema - Mattarella : “Chi dimentica è debole”. Moavero : “70 anni di pace grazie all’Unione europea - va preservata” : “Chi dimentica è più debole, più esposto ai pericoli che, nel suo tempo, intolleranza, ostilità, violenza ripropongono”. È il messaggio che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato in occasione del settantacinquesimo anniversario dell’Eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Nella strage, avvenuta il 12 agosto del 1944, 560 abitanti del paesino toscano furono trucidati dalle truppe naziste, aiutate dai ...

Mattarella a SANT'Anna di Stazzema : “Chi dimentica è più debole” : Mattarella a Sant'Anna di Stazzema: “Chi dimentica è più debole” Il presidente della Repubblica ricorda in un messaggio l’eccidio nazista compiuto nel 1944. Mattarella sottolinea i valori di “ricostruzione, di convivenza, di sviluppo democratico” di cui “abbiamo bisogno” oggi come allora Parole chiave: ...

SANT’Anna di Stazzema - 75 anni fa l'eccidio nazifascista : Sant’Anna di Stazzema, 75 anni fa l'eccidio nazifascista Il 12 agosto 1944 una delle più efferate stragi della Seconda Guerra Mondiale: in poche ore uccisi 560 civili, fra cui 130 bambini. I fatti vennero alla luce solo negli anni Novanta Parole chiave: ...

Mattarella a SANT'Anna di Stazzema : "Più debole chi è senza memoria" : Il presidente alla commemorazione dei 75 anni dall'eccido nazifascista: "Episodo tra i più brutali della guerra innescata in Europa da volontà di dominio sulle altre nazioni". Il presidente della Camera Fico: "Vicenda che ricorda l'imporanza di perseguire verità storica"

Stazzema - 75 anni anni dopo la strage nazista : “SANT’Anna capitale europea contro i fascismi”. Il pm “cacciatore di SS” : “Anacronistico? No” : Settantacinque anni dopo il massacro più feroce dell’occupazione nazifascista, oggi Sant’Anna di Stazzema ha 20 abitanti che ci vivono e 560 che ci riposano, per sempre, dal 12 agosto 1944. Un paese-museo, in cui i primi si sentono quasi di troppo. I secondi, forse, pure: CasaPound ha una sede a soli 10 minuti di macchina. La commemorazione per i 75 anni dalla strage nazista delle SS, possibile solo grazie alla collaborazione dei fascisti della ...

Mattarella commemora strage SANT'Anna : 10.22 Il presidente Mattarella ricorda l'eccidio a S.Anna di Stazzema,75 anni fa. "Massacrate 560 persone,130 bambini. La più piccola aveva solo 20 giorni e fu uccisa tra le braccia della madre. La strage fu perpetrata per seminare terrore da reparti dell'esercito nazista, accompagnati da fascisti repubblichini" scrive, e poi: "Esemplari la tenacia e la forza morale con cui la comunità di Sant'Anna ha saputo tenere vivo il ricordo. Chi ...

Eccidio SANT’Anna di Stazzema - Mattarella : “Non dovrà mai essere dimenticato quanto è accaduto” : “Il 75° anniversario dell’atroce Eccidio di Sant’Anna di Stazzema è giorno solenne di raccoglimento e di memoria per la Repubblica italiana e per l’Europa“, ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “In quel terribile 12 agosto 1944 furono massacrate 560 persone inermi, tra queste 130 bambini. La più piccola, Anna Pardini, aveva soltanto venti giorni e fu uccisa tra le braccia della ...

SANT'Anna di Stazzema - 75 anni fa l'eccidio : storie di bambini e di miracoli : Il 12 agosto del 1944, i soldati tedeschi misero a ferro e fuoco il paesino dell'Alta Versilia dove avevano trovato rifugio migliaia di sfollati in fuga da guerra e bombardamenti. Le vittime accertate furono 560, in prevalenza donne e minori. Raccontiamo quel terribile giorno...

