Ingroia diffida Renzi | “Non può chiamare suo partito Azione civile | vuole scipparci nome”

(Di lunedì 12 agosto 2019) Antonio, fondatore di Rivoluzione(poi diventatoMatteodalla possibilità di usare come nome per il suo movimento - in caso di scissione dal Pd - proprio quello di. "Tentano di scippare il nostro nome, è una notizia che ci indigna e scandalizza”, fa sapere il movimento dell'ex magistrato attraverso una nota.

