Il lodo Bettini merita un approfondimento

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) La riflessione che ieri su HuffPost ha fatto Goffredodi essere approfondita. Le questioni di analisi e di prospettiva politica che pone sono centrali per le scelte che dobbiamo affrontare. Concordo con lui sulla diversità tra Lega e M5S anche se non sono del tutto certo che questo conduca a un diverso grado di pericolosità. Certo, va riconosciuto che al primo importante passaggio europeo i comportamenti e le scelte di Lega e M5S sono stati opposti. Ma d’altra parte rimane inquietante il vaticinio di Casaleggio sul superamento della democrazia rappresentativa. Ho scritto proprio su HuffPost un po’ di tempo fa che il Pd, in un sistema tripolare e proporzionale, avrebbe dovuto definire una nuova politica delle alleanze e continuo a esserne convinto.Se tuttavia mi si chiedesse oggi di affermare che si è già completamente ...

