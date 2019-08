Il fiasco del giustizialismo in salsa grillina | a un anno dal crollo del ponte Morandi

Simona Ventura criticata da un utente Twitter : "Conduttrice delle occasioni mancate". E lei : "Posa il fiasco " : Simona Ventura è stata ospite nella puntata di sabato 22 giugno di Marco Marra a La Mia Passione su Rai Tre dove ha ripercorso la sua decennale carriera. Ovviamente sui social è stata sia acclamata che criticata e su Twitter un utente ha criticato la sua scelta di lasciare Mediaset per tornare in Ra

Politiche del lavoro - in Italia siamo ancora indietro. E per i prossimi passi prevedo un fiasco totale : In principio c’è stata la cosiddetta Riforma “Bassanini” e tutta la legislazione successiva che ha favorito la creazione degli attuali centri per l’impiego in sostituzione degli Uffici pubblici di collocamento. Di seguito, la legge 469 del 1997 decretò il passaggio da un modello nazionale ad uno regionale che, a sua volta, ha delegato da un punto di vista operativo le Province. Il sistema ha così creato un “mostro” normativo, con un servizio ...