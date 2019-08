Calciomercato LIVE | tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA | Icardi al Napoli?

Calciomercato Atalanta – Colpo da Champions : in arrivo l’ex Liverpool Martin Skrtel : L’Atalanta ha il sì di Martin Skrtel: nelle prossime ore il club nerazzurro potrebbe mettere sotto contratto l’esperto difensore sloveno Dopo essersi guadagnata l’accesso in Champions League con sudore ed entusiasmo, l’Atalanta non ha voglia di giocare un’Europa da ‘squadra materasso’. Il club orobico sta puntellando la squadra che lo scorso anno ha chiuso davanti a top club come Milan, Roma e Lazio, con acquisti mirati per ...

L'agente del calciatore è a Liverpool per risolvere gli ultimi intoppi relativi all'ingaggio, prima della definitiva fumata bianca Il passaggio di Moise Kean dalla Juventus all'Everton è ormai questione di ore, Mino Raiola è volato a Liverpool per definire gli ultimi dettagli relativi all'ingaggio. Il giocatore percepirà tre milioni di euro a stagione, una cifra importante per un classe 2000, che ha comunque ...

Il club rossoblù continua a lavorare sul mercato, la nuova idea per l'attacco conduce all'ex Liverpool Sturridge Il lavoro continua, seppure con la tristezza nel cuore dovuta alla malattia di Sinisa Mihajlovic, che ieri ha annunciato di avere la leucemia. Sturridge – LaPresse/PA L'allenatore rossoblù per un po' non potrà seguire la propria squadra, che rimarrà comunque nelle sue mani nonostante questo brutto ...

Stando alla Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe offerto 12 milioni alla Roma per Dzeko. I giallorossi ne chiedono almeno 20. Parti ancora distanti ma trattativa nel vivo. Si tratta ad oltranza. La Juventus sta provando a smussare le richieste dell'Ajax e chiudere l'affare De Ligt entro il weekend. L'Inter ha in programma un blitz a Manchester per accelerare su Lukaku. Marotta dovrebbe incontrare tra oggi e domani i dirigenti dei Red Devils e provare ad abbassare la richiesta iniziale di 80 milioni.

