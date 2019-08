Biasin | Gli epurati della Juventus Con Dybala diventato una plusvalenza

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 12 agosto 2019) Il tecnico deve fare fuori sei giocatori: per Khedira e Matuidi non c’è spazio, Perin andrà a Monaco, Higuain e Mandzukic fanno resistenza ma non resteranno. Euna. Su Libero, Fabriziomette ordine sugli “di casa”. Anche Sarri ha parlato del problema costituito dalla lista Champions, dopo la partita contro l’Atletico Madrid: ci sono sei giocatori da tagliare. La lista europea contempla 25 giocatori soltanto. Qualcuno deve abbandonare la Juve, altri, invece resteranno a disposizione ma non giocheranno in Europa. Chi sono? Uno a rischio è Khedira, autore del gol contro l’Atletico. Insieme a lui Matuidi, che nel centrocampo di Allegri era fondamentale. “Gli arrivi di Ramsey e Rabiot hanno ingolfato quella zona del campo e la Juve ha necessità di abbattere in qualche maniera il corposo monte-ingaggi”. Poi ...

