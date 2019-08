ATP Cincinnati – Marin CIlic ko all’esordio | Radu Albot firma l’impresa in due set

Tennis – Nadal chiede un po’ di tregua : annunciato il forfait per il torneo ATP di Cincinnati : Nadal guarda già agli US Open: dopo la vittoria a Montreal annunciato il forfait per Cincinnati Per il secondo anno consecutivo il torneo ATP di Cincinnati non vedrà in campo Rafa Nadal: dopo la vittoria al torneo di Montreal, nel quale il maiorchino ha battuto in finale il russo Medvedev, il Tennista è stato costretto al forfait nel Master statunitense al via oggi. “Nessun altro motivo se non quello di prendermi cura personalmente ...