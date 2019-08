Argentina | Borsa a picco con lo sconfitto Macri Merval perde fino al 48%

Argentina - Borsa a picco con Macri. Merval perde fino al 48% : La sconfitta di Mauricio Macri alle primarie presidenziali manda a picco la Borsa dell'Argentina e la valuta del Paese. L'indice Merval, che e' arrivato a perdere fino al 48%, lascia sul terreno in chiusura il 37,93% a 27.530,80 punti, con alcune delle societa' quotate in Borsa in calo di quasi il 50%. Si tratta del secondo maggiore calo a livello mondiale negli ultimi 70 anni. Il primo lo mise a segno la Borsa dello Sri Lanka nel giugno 1989 ...