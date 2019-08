Versace nell' occhio del ciclone per la gaffe in Cina Poi le scuse

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Francesca Galici Anchedelin. Dopo il caso Dolce e Gabbana un altro brand del Made in Italy al centro di un clamoroso caso internazionale di ampia portata. Immediate ledi DonatellaDopo le polemiche che hanno investito qualche tempo fa Dolce e Gabbana, un altro marchio italiano è finitoa bufera in. Si tratta di, storica maison della moda che ha commesso unaclamorosa su una linea di t-shirt e felpe diffuse anche nel Paese orientale. Con lo sviluppo economico dei “nuovi ricchi” nei Paesi d'Oriente, la moda italiana ha assunto con ancora più forza la simbologia di status-symbol per gridare al mondo il proprio benessere. La richiesta di capi d'alta moda italiana è cresciuta esponenzialmente innegli ultimi anni e le grandi case si dedicano con sempre maggiore entusiasmo e dedizione a questo mercato ...

IR0NXAVIER : @abloodyrevenge adoro HAHAHA voglio arrivare anche io al punto dove so a memoria le scene (comunque tra questa scen… - NUOTONELVINO : | mi chiedevo perché nessuno ha Darren Criss come prestavolto, insomma è tanta roba nell’assassinio di G.Versace -