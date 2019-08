Tennis | ATP Masters 1000 Montreal 2019 | Rafael Nadal vince in scioltezza Spazzato via

Fonte : oasport

(Di domenica 11 agosto 2019)è implacabile: lo spagnolo, numero uno del seeding nel torneo ATP Matersdi, havia, sul cemento outdoor canadese, nell’atto finale il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero otto, con un nettissimo 6-3 6-0 in un’ora ed undici minuti di gioco. Nel primo setdeve subito annullare una palla break all’avversario, ma poi nel quarto game è lui, alla seconda opportunità, a centrare lo strappo che decide il parziale. L’iberico a zero conferma l’allungo sul 4-1 non pesante, poi sciupa la palla del 5-1, permettendo al russo di restare aggrappato alla partita. Medvedev però non riesce ad essere incisivo in risposta esi limita a tenere i propri turni al servizio chiudendo 6-3 in 41 minuti, al secondo set point. Nel secondo parziale però viene fuori tutta la classe dello spagnolo: break a trenta in avvio e allungo ...

Eurosport_IT : Tutto facile per Rafa #Nadal a #Montreal: #Medvedev eliminato in due set e altro trofeo che si aggiunge in bacheca.… - DanieleRaponi : #Nadal ???? vince #ATPMontreal battuto in finale #Medvedev ???? 63 60 è il 5º titolo #CoupeRogers 35º #ATPMasters1000… - FabioFiliz : RT @SuperTennisTv: Vittoria #ATP n.350 per @fabiofogna! #tennis #CoupeRogers #ATPMasters1000 -