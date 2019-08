Ragazzo ordina una cena a domicilio ma quando apre il pacco non trova il cibo | quello che

Fonte : baritalianews

(Di domenica 11 agosto 2019) Unamericano hato adelle ali di pollo eilè arrivato a casa l’ha aperto e non ha creduto a ciò che i suoi occhi vedevano: non ali di pollo ma tanti soldi. Ilsi era rivolto ad una catena , la Domino’s. Ilha raccontato così ciò che gli è accaduto: “ Ho finito di lavorare molto tardi, esono tornato a casa hoto il denaro nella scatola della consegna. Mi sono strofinato gli occhi, erano le 5 del mattino,ridevo di me stesso”. Successivamente ilha chiamato la pizzeria, ha raccontato ciò che era accaduto e ha restituito i soldi. La pizzeria lo ha ringraziato e gli ha comunicato che avrebbe avuto pizza gratis per un anno. Zia Mumtaz, general manager di Domino’s gli ha detto così: “Grazie mille è difficilere gente così onesta di questi tempi”. Questa vicenda è accaduta a ...

Yeah_ItsRoberta : @SCRIGNOMAGICO Oggi ho lavorato al pub... Son nuova e voglio andarmene quanto prima perché ci son mille retroscena… -