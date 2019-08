Miriam Rivera del Grande Fratello morta | trovata impiccata in casa Fu la prima

Miriam Rivera del Grande Fratello morta - trovata impiccata in casa : è stata la prima concorrente trans. Il marito non crede al suicidio : impiccata nella sua casa di Hermosillo, in Messico. Miriam Rivera, 38 anni, la prima transessuale al mondo a partecipare al Grande Fratello è stata trovata morta nel suo...

Morta Miriam Rivera - prima concorrente trans del Grande Fratello - : Francesca Galici Miriam Rivera è stata la prima concorrente trans del Grande Fratello a livello mondiale ed è stata trovata Morta nel suo appartamento. Il marito non crede all'ipotesi del suicidio Il mondo dello spettacolo messicano è sotto choc alla notizia della morte di Miriam Rivera, la prima amatissima concorrente trans del Grande Fratello a livello mondiale. La donna è stata trovata impiccata nella sua abitazione di Hermosillo ...