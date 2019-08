Fonte : ilpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Maschere antigas, caschetti protettivi, scudi di plastica e gli onnipresenti ombrelli, ma anche parecchia violenza

ilpost : Il decimo weekend di proteste a Hong Kong, in dieci foto - LV26KS : Non capisco i 6 per #Vettel in questo weekend. In qualifica meno di un decimo da #Leclerc. In gara, miglior ritmo,… -