È nata prima la spugna o lo ctenoforo?

Cristel Carrisi mamma bis - è nata Cassia : Romina Power pubblica la prima foto della nipote : Cristel Carrisi è diventata mamma. La bambina, secondo le indiscrezioni, si chiamerebbe Cassia. Se Cristel e Davor Luksic non hanno ancora rilasciato dichiarazioni riguardo alla loro secondogenita, nonna Romina Power ha pubblicato un tenero scatto che ritrae la manina della nipote: "Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita".Continua a leggere

Ragazzo decide di suicidarsi ma 5 secondi prima di compiere il gesto estremo riceve una telefonata - cosa accade dopo gli renderà la vita bellissima : Un Ragazzo d 17 anni aveva deciso di togliersi la vita perché era sempre solo e non aveva amicizie. Era piano piano caduto in depressione e aveva pensato che sarebbe stato meglio farla finita. decide così di scrivere un biglietto di addio e va nel luogo che aveva scelto per togliersi la vita. Poco prima di suicidarsi, però, gli è squillato il telefono e a chiamarlo era una ragazza che aveva conosciuto tempo prima e con la quale non si ...

Serie A - la prima giornata in tv : Parma-Juventus visibile su Sky : Gli appassionati di calcio sono pronti a gustarsi la prima giornata di Serie A in tv. Un campionato che si preannuncia davvero emozionante, con la Juventus che andrà a caccia del nono scudetto consecutivo, mentre Inter e Napoli si candidano come le principali rivali dei bianconeri per il titolo. Proprio come avvenuto nella scorsa stagione, saranno visibili in diretta sette incontri su Sky, mentre i restanti tre saranno visibili su ...

Atletica – Europei a squadre 2019 - gli azzurri sfiorano l’en plein nella prima giornata di gare : Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione Un’ottima Italia chiude ad un passo dall’en-plein di qualificati alle finali la prima giornata dei Campionati Europei a squadre di Bydgoszcz, in Polonia. Di dieci atleti impegnati nelle prove di ammissione (gare di sprint e ostacoli), ben nove guadagnano la promozione. In particolare evidenza Marcell Jacobs nei 100 ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : l’Italia ruggisce con Re - Jacobs e Bogliolo. Delude Osakue : Italia sesta dopo la prima giornata : A Bydgoszcz (Polonia) è incominciata la Coppa Europa 2019 di Atletica leggera, l’Italia si è messa in mostra nella prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Oggi si sono disputate 10 batterie delle gare su pista (dai 100 ai 400 metri, compresi gli ostacoli) che hanno promosso alle finali i migliori otto atleti, i punti si sono assegnati soltanto nel lancio del disco femminile e nel tiro del giavellotto maschile. Una ...

Liga - prima giornata a rischio per lo scontro sugli orari : Dopo aver appreso che il giudice Andrés Sánchez Magro ha decretato la fine del calcio spagnolo il lunedì, il presidente della Laiga Javier Tebas ha convocato un incontro straordinario con i club il prossimo lunedì alle 12 di mattina. Il motivo non è altro che stabilire la strategia da seguire insieme agli operatori internazionali, preoccupati […] L'articolo Liga, prima giornata a rischio per lo scontro sugli orari è stato realizzato da ...

Atletica - Coppa Europa 2019 : prima giornata - Italia all’attacco con Jacobs - Osakue - Re e Desalu : Inizia il lunghissimo weekend riservato alla Coppa Europa 2019 di Atletica, a Bydgoszcz (Polonia) si disputa oggi la prima giornata del ribattezzato Campionato Europeo a squadre. Questo venerdì risulterà determinante per il resto del fine settimana, si disputano infatti le batterie di ben 10 specialità in pista: accedere alle finali assicura già un bel gruzzolo di punti, fondamentali per chi lotta per il titolo (sulla carta Polonia, Gran ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto di partenza delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti ...

Nuoto - Coppa del Mondo Jinan 2019 : Martinenghi e Condorelli giù dal podio nei 100 rana e nei 50 sl della prima giornata : prima giornata di gare che va in archivio in quel di Jinan (Cina), seconda tappa della Coppa del Mondo di Nuoto 2019. Nella piscina cinese un day-1 con sprazzi d’azzurro che val la pena analizzare relativamente agli spunti più interessanti. Si diceva degli italiani, ebbene erano due sul blocchetto delle finali odierne: Nicolò Martinenghi nei 100 rana e Santo Condorelli nei 50 stile libero. Purtroppo entrambi i rappresentanti del Bel Paese ...

Equitazione - Eventing Nations Cup Le Pin Au Haras 2019 : Italia ultima dopo la prima giornata di dressage : Si è appena conclusa la prima giornata di gare a Le Pin Au Haras, in Francia, sede della quinta tappa della Eventing Nations Cup di Equitazione, rassegna che a fine stagione consegnerà alla squadra meglio piazzata non ancora qualificata un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella prima delle due giornate dedicate al dressage, l’Italia è al settimo ed ultimo posto, ma non è lontana dalle altre rivali dirette per la carta olimpica, al ...

Eredivisie 2019-2020 - come vederla in tv e streaming. Il programma e gli orari della prima giornata : Prosegue il campionato di calcio olandese: con l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 20.00 tra Sparta Rotterdam e Venlo, scatta infatti domani la seconda giornata dell’Eredivisie: continua la caccia a PSV e Ajax. Tre gare si giocheranno sabato 10: alle ore 18.30 Groningen-Twente, alle 19.45 Ajax-FC Emmen, ed infine alle ore 20.45 Willem II-Vitesse. Domenica 11 si completerà il turno, con le ultime cinque partite (la massima ...

Ligue 1 2019-2020 - come vedere in tv il Campionato francese. Il programma e gli orari della prima giornata : Scatta il primo dei cinque maggiori campionati di calcio europei: con l’anticipo del venerdì, in programma alle ore 20.45 tra Monaco e Lione, parte infatti domani la Ligue 1: tutti a caccia del PSG, che esordirà domenica 11 nel posticipo delle ore 21.00 contro il Nimes. Sempre domenica, alle ore 17.00 Strasburgo-Metz, mentre alle ore 15.00 è in programma Lille-Nantes. Il grosso della prima giornata però è in programma sabato 10: alle ore ...

Taekwondo - Mondiali Cadetti 2019 : i risultati della prima giornata. Due ori per la Thailandia : Si sono aperti oggi a Tashkent (Uzbekistan) i Mondiali Cadetti 2019 di Taekwondo. All’Universal Sports Palace è andata in scena la prima giornata di gare di questa rassegna iridata che vede protagonisti gli atleti dai 12 ai 14 anni. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dai -65 kg maschili, dove arriva il successo del russo Andrei Zagorulko, che batte 17-11 in finale l’atleta di Taipiei, Chang Jui-En. Completano il podio ...

Premier League - le quote ed i pronostici della prima giornata : Si avvicina l’inizio della Premier League, una stagione che si preannuncia scoppiettante e che può regalare colpi di scena. Subito in campo il Liverpool contro il Nowich, i campioni d’Europa sono nettamente favoriti a quota 1,14 su Planetwin365, la neopromossa vincente a 20 volte la posta. Sabato nel lunch match il Manchester City e’ dato a 1,25 contro il West Ham (vincente a 11,50), l’Everton è favorito ma rischia ...