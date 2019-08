Spal | tegola per Semplici | lungo stop per Fares DETTAGLI

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019)in vista per Mohamed. Larende noto che, in seguito all’infortunio rimediato nel corso della gara amichevole di giovedì contro il Cesena, l’esterno ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Nei prossimi giorni il giocatore sarà sottoposto ad intervento chirurgico.L'articoloperperCalcioWeb.

