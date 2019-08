Sean Murray su No Man' s Sky Beyond | nuove funzionalità | animali domestici e molto altro

Fonte : eurogamer

(Di sabato 10 agosto 2019) No Man's Skyarriverà il 14 agosto e in occasione del lancio di questo importantissimo aggiornamento gratuito del gioco il creatore stesso del titolo,, ha parlato delle novità introdotte e presto in arrivo."Volevamo realizzare quella che abbiamo chiamato versione 2.0 del gioco" dichiara. C'è un modo di dire nella commedia: "mettere un cappello su un cappello". Equivale a quando si ha un concetto divertente e invece di sviluppare quel concetto se ne aggiunge un, e poi unancora, magari cose divertenti ma non correlate. Si potrebbe ottenere un'altra risata, ma non si avrà l'attenzione del pubblico a lungo.In parole povere, è un po' quello che stava succedendo con No Man's Sky, dichiara. "Abbiamo aggiunto la costruzione di basi, ed è come aver aggiunto unblocco in cima al gioco. Poi sono arrivati i veicoli, unblocco da mettere in cima. ...

