Maltempo in Germania | un fulmine si abbatte su un campo di calcio | 15 giocatori colpiti

Fonte : sportfair

(Di sabato 10 agosto 2019) Unsi è abbattuto su undiin, colpendo e ferendo quindiciamatorialiflagellata dal, violenti temporali e acquazzoni si sono abbattuti sia sulla parte meridionale che occidentale causando danni e allagamenti in Baviera, Baden-Wuerttemberg, Renania Palatinato e Saarland. Per fortuna non si registrano vittime, ma quanto accaduto a Rosenfeld-Heiligenzimmern, in Baden-Wuerttemberg poteva davvero causare una strage. Uninfatti si è abbattuto su unda, colpendo e ferendo quindiciamatoriali. A renderlo noto è un portavoce della polizia locale, che ha rivelato come i, tra i 18 e i 49 anni, hanno riportato lievi ferite e sono stati ricoverati in ospedale, mentre una persona ha perso conoscenza.L'articoloin, unsisu undi: 15...

CalcioWeb : Maltempo in Germania ?? un fulmine colpisce 15 calciatori [DETTAGLI] ?? - zazoomblog : Maltempo: in Germania 15 giocatori di calcio colpiti da un fulmine - #Maltempo: #Germania #giocatori - zazoomnews : Maltempo: in Germania 15 giocatori di calcio colpiti da un fulmine - #Maltempo: #Germania #giocatori -