Amazon Alexa potrebbe avere problemi di privacy in Europa

I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa : La prossima generazione di cercatori Tile Mate e Tile Pro sta ricevendo l'integrazione delle funzionalità della casa intelligente che consente agli utenti di sincronizzare il proprio account Tile con Google Assistant o Alexa e chiedere al proprio assistente digitale di trovare i propri oggetti attaccati a un dispositivo Tile. L'articolo I prodotti di Tile ora supportano Google Assistant e Amazon Alexa proviene da TuttoAndroid.

Amazon Music gratis su Alexa? Sì - a patto di accettare qualche pubblicità : Amazon lancia un nuovo modo per ascoltare Musica con Alexa gratuitamente: arriva l'ascolto di playlist e stazioni radio, ovviamente con qualche pubblicità. L'articolo Amazon Music gratis su Alexa? Sì, a patto di accettare qualche pubblicità proviene da TuttoAndroid.

Ecco come impedire ad Amazon Alexa di revisionare manualmente le registrazioni vocali : Amazon Alexa ora ci consente di proibire che le nostre registrazioni vocali vengano utilizzate e revisionate manualmente per migliorare i servizi e le funzioni del servizio di Bezos. Ecco come fare e tutte le informazioni in merito. L'articolo Ecco come impedire ad Amazon Alexa di revisionare manualmente le registrazioni vocali proviene da TuttoAndroid.

Sapete che con Amazon Alexa potete eseguire l’autolettura del contatore Eni? Ecco come fare : Ecco come eseguire l'autolettura del contatore Eni Gas e Luce direttamente da un dispositivo dotato di Amazon Alexa: l'operazione è molto semplice e immediata. L'articolo Sapete che con Amazon Alexa potete eseguire l’autolettura del contatore Eni? Ecco come fare proviene da TuttoAndroid.

Cos’è e come funziona Alexa - l’assistente personale di Amazon : Amazon Alexa è uno degli assistenti virtuali più interessanti, è stato sviluppato dal colosso dell’e-commerce per imporsi anche in questo campo nascente. Alexa ha impattato il mercato con i dispositivi della serie Echo, una serie di smart speaker (altoparlante intelligente). Alexa è stato programmato per assistere le persone nelle attività quotidiane. L’assistente interagisce con noi […] Cos’è e come funziona Alexa, ...

Amazon Alexa arriva su Windows 10 - funziona anche quando il PC è bloccato : Con i prossimi aggiornamenti di Windows 10 ci sarà più spazio per gli assistenti vocali di terze parti, che si potranno usare anche dalla schermata di blocco del sistema operativo. Gli utenti che aderiscono al programma Windows Insider (permette di usare in anteprima versioni ancora in sviluppo del sistema operativo) possono già testare la nuova funzione scaricando la “Windows 10 Insider Preview Build 18362.10005 (19H2)“, che ...

Prime Day Amazon : striscia Led compatibile con Alexa scontata del 44% : Per il Prime Day una completa striscia Led controllabile a voce e tramite app, acquistabile a 25 euro

Chi fa meglio fra Google Assistant - Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari : Stando ad un recente studio condotto dallo staff di Voicebot.ai, Google Assistant supera vari altri assistenti virtuali, inclusi Amazon Alexa e Apple Siri L'articolo Chi fa meglio fra Google Assistant, Apple Siri e Amazon Alexa? I dati di questo nuovo studio sono chiari proviene da TuttoAndroid.

Cos’è e come funziona Alexa - l’assistente personale di Amazon : Amazon Alexa è uno degli assistenti virtuali più interessanti, è stato sviluppato dal colosso dell’e-commerce per imporsi anche in questo campo nascente. Alexa ha impattato il mercato con i dispositivi della serie Echo, una serie di smart speaker (altoparlante intelligente). Alexa è stato programmato per assistere le persone nelle attività quotidiane. L’assistente interagisce con noi […] Cos’è e come funziona Alexa, ...

Amazon esce allo scoperto e conferma : “Manteniamo i dati di Alexa anche se l’utente cancella i file audio” : Rispondendo all'interrogazione di un senatore americano, Amazon conferma che mantiene i dati utente anche se quest'ultimo li cancella. L'articolo Amazon esce allo scoperto e conferma: “Manteniamo i dati di Alexa anche se l’utente cancella i file audio” proviene da TuttoAndroid.

Come chiamare con Amazon Alexa : Fra le tantissime funzioni proposte dagli speaker smart Echo di Amazon vi è anche la possibilità di effettuare chiamate verso determinati utenti. All’interno di questo nuovo tutorial di oggi vi spiegheremo proprio Come chiamare con leggi di più...

Amazon Alexa consente di eliminare le conversazioni registrate in automatico - anche a voce : Arriva la possibilità di eliminare le tracce delle conversazioni intrattenute con gli speaker intelligenti della famiglia Amazon Echo. Non tutti magari sanno che Alexa, l’intelligenza artificiale di Amazon, registra le interazioni vocali con gli altoparlanti, smartphone o qualsiasi dispositivo sia in grado di supportare Alexa. La ragione per cui ciò avviene è semplice: il file […] L'articolo Amazon Alexa consente di eliminare le ...

Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa - che arriva sulle Android TV : Tripit integra ora il supporto a Google Assistant e Amazon Alexa. L'assistente di Amazon arriva anche su Android TV, a partire dai modelli Sony Bravia. L'articolo Tripit è ora integrato con Google Assistant e Amazon Alexa, che arriva sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.