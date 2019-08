Raggi | impianti Colari apriranno diversi mesi dopo settembre

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma – “Ci e’ stato detto in via non ufficiale che l’impianto dellanon riaprira’ aperche’ ci sara’ un incidente probatorio. Si ritardera’ di qualche mese. Ma e’ fondamentale che ci arrivi una comunicazione ufficiale”. È quanto ha annunciato il sindaco di Roma, Virginia, in una conferenza stampa in Campidoglio. L'articoloproviene da RomaDailyNews.

