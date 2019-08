Murales che diventano illustrazioni per bambini

Fonte : wired

(Di venerdì 9 agosto 2019) Lo street artist belga Joachim, attraverso uno stile genuinamente illustrativo, dipinge pareti e mura della città come fossero enormi pagine di un libro per. Ciò che collega ciascuno dei suoi lavori è l’uso di linee audaci, pose dinamiche, contrasti e lo spirito di leggerezza che ogni sua opera infonde nell’osservatore: non è un caso che nella sua città natale, Anversa, abbia collaborato con alcune scuole per realizzare, insieme agli scolari, diversipubblici. Per conoscere il lavoro di Joachim potete sfogliare la nostra gallery, oppure dare un’occhiata al suo profilo Instagram.cheperWired.

