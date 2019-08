Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 9 agosto 2019) Lucianoha parlato, a TMV Radio, di Juventus e Inter. A proposito di Lukaku: “La Juve se lo è lasciato scappare in maniera consapevole”. Su Icardi: “Marotta hatroppa frenesia di far capire a tutti che l’aria all’Inter era cambiata, ne ho parlatocon lui in privato. L’Inter deve fare marcia indietro.io houna. L’Inter non haWanda. Con le sue dichiarazioni ha spaccato lo spogliatoio. Non doveva far protrarre la situazione così a lungo”. Sulla Juventus e la possibilità di acquisire l’argentino: “Sarebbe forse di troppo con Ronaldo in campo. Se poi va in tribunale, potrebbe liberarsi a parametro zero dall’Inter. Andrà a finire così. Se è vero quello che ha dichiarato, potrebbe liberarsi dall’Inter e la Juve quindi si mette in posizione di attesa. Ma ...

napolista : Moggi: “Icardi? Anche io ho avuto una donna invadente. L’Inter non ha tenuto a bada Wanda. Se si pretende di far fa… - SiamoPartenopei : Moggi: 'Icardi può andare in Tribunale e liberarsi a zero, con lui il Napoli può lottare per lo scudetto' - tuttonapoli : Moggi: 'Icardi può andare in Tribunale e liberarsi a zero, con lui il Napoli può lottare per lo scudetto' -