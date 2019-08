Ferita nell’esplosione a Parigi - Angela torna a ballare : Roma, 5 ago. (AdnKronos) – “Un inizio lento per poi ingranare la marcia”. torna in pista la 25enne dopo quasi sette mesi di interventi chirurgici per ricostruire parte della gamba. La ragazza siciliana, originaria di Trapani, con il sogno della danza era rimasta Ferita con altri 46 nell’esplosione del 12 gennaio scorso a Rue de Trevise a Parigi in cui morirono tre persone. “Un obiettivo ti salva. Il mio primo ...

Angela Grignano - Ferita nell’esplosione a Parigi - torna a ballare : “Non esistono limiti” : Angela Grignano, la 25enne italiana rimasta gravemente ferita durante l'esplosione a Parigi dello scorso 12 gennaio, è tornata a ballare dopo aver subito 7 operazioni alla gamba destra. A Trapani si è esibita in un passo a due con il suo insegnante ed ha annunciato che a fine mese si sottoporrà all'ottavo intervento: "I limiti sono solo capricci mentali. Un obiettivo ti salva".Continua a leggere

Gela - morta la seconda donna Ferita nell’esplosione di una bombola nel mercato rionale : È morta un’altra delle persone ferite nell’esplosione di una bombola di gas nel mercato rionale di Gela, il 5 giugno scorso. Giuseppa Scilio, casalinga di 64 anni deceduta per le gravi ustioni, è la seconda vittima dello scoppio. La donna era in fila davanti al furgone-rosticceria del mercato di via Madonna del Rosario per comprare pollo arrosto e patatine, quando è stata investita dalle fiamme del gas e dell’olio della friggitrice. ...

