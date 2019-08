Doom 1993 Doom 2 Doom 3 - recensione

Fonte : eurogamer

(Di venerdì 9 agosto 2019) Per la saga di, il 2019 è un anno particolarmente importante, questo perché il nonnino degli sparatutto in prima persona festeggia i suoi venticinque anni, e nonostante il peso dell'età, riesce ancora a dire la sua nel panorama videoludico moderno, con la nuova iterazione del brand,Eternal, previsto per il prossimo 22 novembre, e già lodato da stampa specializzata e pubblico durante le diverse presentazioni.Cavalcando l'onda di questo hype, Bethesda ha ben pensato di attuare una studiata operazione nostalgia, con la volontà di riproporre l'originaleII e3, rispettivamente degli anni, 1994 e 2004, sulle console dell'attuale generazione, ovvero Play Station 4, Xbox One e Nintendo Switch. Questo piano ha certamente come obiettivo quello di presentare il brand a chi ancora non avesse avuto la fortuna di conoscerlo nel corso dei decenni, o semplicemente chi ...

