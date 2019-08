Coldiretti | inflazione ai minimi con il calo dei prezzi della frutta nel carrello

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) “A spingere l’aiè anche ildeinelcon una diminuzione dell’1,7% a luglio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente che spinge i consumi di un prodotto fondamentale per la salute anche in previsione del ritorno del gran caldo su tutto il territorio nazionale“: ad affermarlo è un’analisinel commentare i nuovi dati Istat sull’che scende ai livelli più bassi dal 2016. “Il rischio che la deflazione avvii una spirale recessiva si avverte già nei campi dove gli agricoltori – denuncia– si vedono oggi pagare la, dalle albicocche alle pesche, pochi centesimi, circa il 30% in meno rispetto allo scorso anno e al di sotto dei costi di produzione, per colpa delle distorsioni lungo la filiera e delle importazioni selvagge di prodotto straniero di bassa qualità spacciato ...