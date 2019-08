Alimenti | Coldiretti | la Brexit frena il cibo Made in Italy

Coldiretti : “Tagliare tasse su Alimenti Made in Italy - l’agricoltura può svolgere un ruolo primario contro i cambiamenti climatici” : Non solo va scongiurata qualsiasi ipotesi di aumento dell’Iva, ma è necessario riconoscere un credito di imposta alle imprese della filiera agroalimentare che utilizzano in misura prevalente prodotti agricoli italiani per rilanciare i consumi, ridurre il gap competitivo con gli altri Paesi e sostenere il sistema produttivo nazionale lungo la filiera dal campo alla scaffale. E’ quanto sostiene il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini al ...

Alimenti - Coldiretti : storico ritorno della bistecca sulla tavola degli italiani : “Torna la bistecca sulla tavola degli italiani con un aumento del 6% della spesa per la carne bovina nell’ultimo anno nonostante le fake news, gli allarmismi infondati, le provocazioni e le campagne diffamatorie“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Istat presentata dal presidente Ettore Prandini a Padova in occasione dell’incontro promosso da Unicarve, l’Associazione Produttori Carni Bovine sul tema della ...

Alimenti & Calcio - Coldiretti : arriva il menù contadino a km 0 per squadre e tifosi : Per la prima volta i contadini italiani scendono in campo negli stadi per promuovere la conoscenza e il consumo del vero cibo Made in Italy con una squadra di oltre 11mila tra fattorie, mercati e agriturismi di Campagna Amica. E’ quanto spiega la Coldiretti in occasione della firma del primo accordo con la Lega Pro per la valorizzazione fra tifosi e calciatori delle migliori produzioni agroalimentari del territorio a chilometri zero. L’intesa ...

Ettore Prandini - l'appello del presidente di Coldiretti : "Via il segreto di Stato sugli Alimenti importati" : Il villaggio contadino della Coldiretti che da oggi e per tre giorni sarà protagonista a Milano riassume perfettamente il senso di una sfida: portare la campagna in città. Ma non una campagna qualsiasi, bensì quella unica, inconfondibile e diversa da tutte le altre che produce le grandi eccellenze d

Alimenti - Coldiretti : balzo del prezzo del latte spot : balzo del +12% del prezzo del latte spot alla stalla in Italia nell’ultimo mese e mezzo con sette rialzi consecutivi nell’ultimo mese e mezzo trainati da una domanda in crescita per forniture fuori dai contratti annuali. E’ quanto emerge da una analisi di Coldiretti sulle quotazioni della Borsa di Lodi, mercato di riferimento per il latte spot in Italia che ha raggiunto il picco massimo del 44,33 centesimi al litro con valori da record che non ...

Alimenti - Coldiretti : stranieri 8 pesci su 10 sulle tavole italiane : “Quasi 8 pesci su 10 consumati in Italia sono stranieri spesso senza che i consumatori lo sappiano, soprattutto a causa della mancanza dell’obbligo dell’indicazione di origine sui piatti consumati al ristorante che consente di spacciare per nostrani prodotti provenienti dall’estero che hanno meno garanzie rispetto a quello Made in Italy“: è quanto denuncia Coldiretti Impresapesca dal rapporto “Sos pesce italiano” presentato in ...

Alimenti - Coldiretti : crollano gli acquisti di pesce azzurro : crollano gli acquisti di pesce azzurro in Italia: fanno segnare un calo che varia dal -5% per le sarde al -10% per le alici fino al -15% per lo sgombro, secondo quanto emerge dal rapporto “Sos pesce italiano” elaborato da Coldiretti Impresapesca sulla base di dati relativi al primo quadrimestre del 2019 dell’Ismea e presentato in occasione della giornata nazionale del pesce italiano. Scopo dell’iniziativa è fare conoscere ...