Salvini come Renzi | perché Il complimento della Chirico che farà

Governo : Zingaretti - welcome Salvini che ammette fallimento - no sceneggiate : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – “Chi ha visto ieri sera i telegiornali ha visto, purtroppo, lo dico da italiano, la verità: questo Paese non ha più una maggioranza, l’esperimento iniziato 13 mesi fa è fallito. Fino a che lo dicevamo noi eravamo antipatici, adesso lo dice anche Salvini: welcome, benvenuto, adesso siate coerenti. Per favore non cominciamo con un agosto in cui si sparano balle dalla mattina alla sera e non cambia ...

MiniBOT 2019-2020 : cosa sono - ultime notizie da Salvini - come acquistarli in caso di emissione : Tra i maggiori argomenti di discussione sul fronte della politica economica in Italia ci sono i MiniBOT, una proposta lanciata da alcuni esponenti del governo e che nelle ultime settimane è diventato un tema caldo sull’agenda dell’attuale esecutivo. Si tratta di una misura ricompresa nella manovra economica e per comprendere bene il funzionamento di questo strumento occorre fare riferimento ai Buoni Ordinari del Tesoro, i quali non sono ...

Salvini come le popstar va in tour nelle spiagge italiane : In principio erano le piazze, poi vennero le spiagge. L'#estateitaliana del vicepremier Matteo Salvini, con tanto di hashtag ufficiale, è iniziata al Papeete Beach di Milano Marittima, prima data di quello che è, a tutti gli effetti, un vero e proprio tour. Like a Popstar. Like Jovanotti, facile paragone che ha già spopolato sul web. Più che tour, però, sembra di assistere a un tour de force. Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Sicilia, ...

Salvini all’attacco : “Toninelli non è all’altezza di un Paese come l’Italia” : Il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, torna ad attaccare il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, anche in vista delle mozioni sulla Tav che si voteranno mercoledì al Senato: "Toninelli dice che fa tutto lui ma non mi sembra che sia all'altezza di gestire le infrastrutture in un Paese bello ma difficile come l'Italia”.Continua a leggere

Di Battista : "Salvini mi attacca? Io non percepisco soldi pubblici come lui" : Tra Alessandro Di Battista e Matteo Salvini non corre buon sangue. Ormai è acclarato che l’ex deputato non veda di buon occhio l’alleanza tra il suo partito, il Movimento 5 Stelle e la Lega. E allo stesso tempo, il ministro dell’Interno non ha particolari “simpatie” per il politico romano che è attualmente “ai box” in attesa di avere una nuova chance, magari come capo del M5S al posto di Luigi Di Maio. "Non capisco perché Matteo Salvini mi ...

Salvini al Papeete paragonato a Moro - Fusaro risponde a critiche : 'Come Togliatti e Renzi' : Da qualche ora gira in Rete una foto che, divisa in due, contrappone due immagini: quelle di Aldo Moro e Matteo Salvini al mare. L'obiettivo di chi la sta condividendo è, in un certo senso, segnare le differenze di chi vive le proprie vacanze in spiaggia in maniera compita, nel caso dell'esponente della Democrazia Cristiana, e chi, invece, come l'attuale Ministro dell'Interno avrebbe scelto di frequentare il Papeete, noto locale della movida ...

Come si sta muovendo Salvini nella partita per il Commissario Europeo : Matteo Salvini punterebbe sull'Agricoltura e su Gian Marco Centinaio con la speranza di sfondare il 'cordone sanitario' costruito a Strasburgo e Bruxelles dai partiti europeisti contro il gruppo dei sovranisti. Il segretario della Lega è convinto che non vi siano possibilità per l'Italia di ottenere il corposo portafoglio della Concorrenza nella nuova commissione Ue e quindi avrebbe detto al ministro leghista di tenersi pronto per la sfida ...

“Zingaraccia” vs “Navigator” : come la retorica di Salvini vince su quella di Di Maio : Mentre al primo "incontro motivazionale" dei navigator un "Ladies and gentlemen please welcome Luigi Di Maio!" introduceva il capo politico del M5S sul palco, Salvini rispondeva all'auspicio di morte di una rom scrivendo su Twitter "Stai buona, zingaraccia, stai buona, che tra poco arriva la RUSPA". Una differenza retorica che spiega molte cose.Continua a leggere

MiniBOT 2019-2020 : cosa sono - ultime notizie da Salvini - come acquistarli in caso di emissione : Tra i maggiori argomenti di discussione sul fronte della politica economica in Italia ci sono i MiniBOT, una proposta lanciata da alcuni esponenti del governo e che nelle ultime settimane è diventato un tema caldo sull’agenda dell’attuale esecutivo. Si tratta di una misura ricompresa nella manovra economica e per comprendere bene il funzionamento di questo strumento occorre fare riferimento ai Buoni Ordinari del Tesoro, i quali non sono ...

È scontro sulla giustizia - Salvini : ora riforma vera. I 5S : è come Berlusconi : Ancora liti nel governo. Il ministro: niente cose a metà Di Battista all’attacco: siete parte della mangiatoia

Matteo Salvini - bassezza di Repubblica : "Gli ha dato del pedofilo" - come s'inventano l'insulto al loro inviato : Da martedì sera, per Repubblica, il principale fatto a livello nazionale è il figlio di Matteo Salvini a bordo della moto d'acqua della polizia. Caso per il quale il ministro dell'Interno si è scusato, parlando senza esitazioni di "errore da padre". Il tutto era avvenuto a Milano Marittima, dove Sal

Di Maio bacchetta Salvini : "Non tratti i militari della Gregoretti come pirati" : Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio questa mattina ha inaugurato il percorso di formazione dei navigator e ha avuto modo di rispondere anche alle domande dei giornalisti, ovviamente più interessati ad altri argomenti caldi del periodo come le discussioni sulla riforma della giustizia, il decreto sicurezza bis e sulla Tav, che sono tutti terreni di scontro tra la Lega e il MoVimento 5 Stelle.Per quanto riguarda la riforma della giustizia, ...

Come è andato il chiarimento tra Salvini e Di Maio : Un'ora di colloquio, subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "è andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...

Matteo Salvini - crisi di governo posticipata : le ragioni della scelta - come farà fuori il M5s : Matteo Salvini vuole tenere ancora in vita la legislatura. Almeno fino a quando la popolarissima riforma del taglio ai parlamentari non venga attuata. Il leader della Lega non può permettersi di perdere consensi a favore di quegli alleati che questo provvedimento lo hanno proposto. Il via libera all