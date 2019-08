Ragazzi uccisi in motorino | il responsabile è già ai domiciliari

Fonte : blogo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Matteo Scapin,della morte del 21enne Luca Carissimi e del 18enne Matteo Ferrari, è già agli arresti. Il giudice per le indagini preliminari di Bergamo Vito Di Vita non ha accolto la tesi della Pm Raffaella Latorraca, che contestava al giovane il duplice omicidio volontario e ha invece disposto iriqualificando l'accusa in omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso.Dopo l'interrogatorio di garanzia, il Gip ha sostenuto che non ci sarebbe stata da parte del 33enne Scapin la volontà di uccidere. L'indagato ha raccontato dal suo punto di vista come è avvenuto l'impatto tra la sua Mini Cooper e lo scooter su cui viaggiavano Carissimi e Ferrari, i dueche, invece, non possono raccontare la propria versione... Uccide dueinvestendoli con l'auto dopo una lite: si costituisce ...

