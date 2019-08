Quando Diabolik | l’ultras della Lazio ucciso | disse a Salvini | “devi azzerare i Daspo sui

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2019) Oggi i quotidiani ricordano chi era Fabrizio Piscitelli l’ultras– gruppo Irriducibili –ieri a Roma con un colpo alla nuca, Brani tratti da Repubblica e CorriereSera. Alto, magro in gioventù, i Ray-Ban a goccia da destra italiana, i giacconi verdi da Mods, su radio e giornali ripeteva (ascoltato): «Siamo fascisti, gli ultimi rimasti». Era soprattutto quello che insieme alla moglie si era intestato il 50 per cento dei negozi con il logo di Mr. Enrich: Original Fans. Le intercettazioni che nel 2006 fecero emergere il tentativo dei quattro di portare Giorgione Chinaglia alla guida del club intimidendo Lotito raccontano il suo spirito imprenditoriale: «C’ho i negozi che non comprano più, l’euforia manca, se rimane ‘sto bastardo noi dovemo fargli la guerra». La guerra l’ha vinta Lotito: i quattro sono stati condannati in primo grado per il ...

