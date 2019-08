La previsione di Matteo Renzi sui tempi delle elezioni anticipate

Fonte : agi

(Di giovedì 8 agosto 2019) Come e quando è ancora tutto da vedere, ma ormai tutti guardano con realismo all'orizzonte della crisi di governo e alle elezioni, magari a ottobre. Tanto che, già premier ed ex segretario del Pd, in un colloquio con La Stampa di Torino, profetizza che se si vota “di sicuro nascerà una forza di centro” e “su questo non ci sono dubbi” è disposto a giurare. Se sarà lui l'artefice di questo varo si guarda bene dal rivelarlo e, anzi, subito si schermisce: “Non è un annuncio, parlo da osservatore”, chiarisce. Leggi anche: Tre scenari possibili se si andasse subito al voto Sta di fatto che di movimenti e convergenze in “zona centro” ce ne sono diverse. Potrebbe trattarsi di una lista liberal o moderata come quella da tempo prefigurata dal dem di recente acquisizione Carlo Calenda o anche di una lista che prende ispirazione dai Comitati civici lanciati dallo ...

