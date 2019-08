Il calcio femminile non è tutto oro

calcio femminile - Milena Bertolini : “Non disperdiamo il lavoro fatto dalla Nazionale - siamo seguite e amate” : Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, il prossimo campionato si preannuncia estremamente combattuto e avvincente con tante squadre di elevato spessore tecnico: la Juventus difenderà lo scudetto ma Fiorentina, Milan, Roma e la neopromossa Inter hanno tutte le carte in regola per sfidare le biancorosse. Sarà una stagione importante per tutto il movimento che, dopo le emozioni regalate dalla Nazionale ...

Il calcio femminile alla ribalta - Milena Bertolini : “non va disperso il lavoro della Nazionale” : “Figc e club hanno fatto una scelta intelligente, far disputare dei match quando ci sono le soste del campionato maschile e’ importante per la crescita del movimento. Il mondiale ha fatto conoscere il calcio femminile al grande pubblico, ora non bisogna disperdere il lavoro fatto dalla nazionale”. Sono le dichiarazioni del ct delle azzurre, Milena Bertolini, ai microfoni di Sky che parla della Serie A femminile al via il ...

Calendario Serie A calcio femminile 2019-2020 : le date e il programma. C’è il derby Milan-Inter : Il calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del Calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

calcio femminile - Serie A 2019-2020 : svelato il calendario. Si parte con Roma-Milan - esordio morbido per la Juventus : Il Calcio femminile torna a bussare alle porte degli italiani. Dopo l’ottima prova della Nazionale azzurra di Milena Bertolini, spintasi fino ai quarti di finale iridati, il “Pallone in rosa” è nuovamente protagonista grazie alla presentazione del calendario di Serie A 2019-2020. Si partirà dal 14 settembre e sarà, anche in ambito femminile, la Juventus a difendere il titolo ottenuto l’anno passato. La Vecchia Signora si ...

La FA lancia una piattaforma OTT dedicata al calcio femminile : La Football Association inglese lancia una piattaforma di streaming dedicata al calcio femminile dall’inizio della stagione 2019-2020. Il servizio “FA Player” fornirà l’accesso in diretta a più di 150 partite nazionali durante la stagione, incluse tutte le partite della Super League femminile (WSL) e un appuntamento fisso per ogni giornata di Championship. La piattaforma, che […] L'articolo La FA lancia una ...

calcio femminile - la FA lancia una piattaforma di streaming : La Football Association sta lanciando una piattaforma di streaming dedicata al Calcio femminile. Lo rivela il Guardian. La federazione calcistica inglese ha annunciato che la piattaforma fornirà l’accesso in diretta a più di 150 partite nazionali durante la stagione, incluse tutte le partite della Super League femminile (WSL) e un incontro per ogni giornata della Championship (seconda serie inglese). “Questo annuncio è un passo ...

calcio femminile - la star Megan Rapinoe si racconta : continua la ‘battaglia’ fuori dal campo : Protagonista in campo e fuori Megan Rapinoe, 34enne star della nazionale di Calcio femminile degli Stati Uniti ha trascinato la sua squadra nell’ultima edizione dei Mondiali e da anni si batte per i diritti civili. “Dobbiamo essere migliori; dobbiamo amare di più e odiare di meno; dobbiamo ascoltare di più e parlare di meno”. Intervistata oggi sul New York Times, Megan Rapinoe si racconta. “Volete che siamo dei ...

calcio femminile - Mondiale a 32 squadre dal 2023 : Novità importanti per quanto riguarda il Calcio femminile, nel dettaglio con voto unanime il Consiglio della Fifa ha approvato l’estensione da 24 a 32 del numero di squadre partecipanti alla Fase finale della Coppa del Mondo, la decisione avrà effetto a partire dall’edizione 2023, la proposta era stata presentata dalla Fifa in occasione del lancio del processo di candidatura, sono 9 le candidature e l’assegnazione è prevista nel mese ...

calcio femminile - dal Mondiale 2023 le squadre partecipanti passeranno da 24 a 32 : Il Consiglio della FIFA ha approvato all’unanimità la proposta di portare il numero delle squadre partecipanti alla Coppa del Mondo di Calcio femminile da 24 a 32, sin dalla prossima edizione nel 2023. Una decisione importante, che assume ulteriore rilievo se si pensa che la sede della competizione deve essere ancora decisa e non è stato attesa la riunione di Shanghai del 23-24 ottobre. Con questo documento rilasciato in riferimento ...

calcio femminile – Una novità… Mondiale : la Coppa del Mondo 2023 sarà a 32 squadre : Novità in merito al Mondiale di Calcio femminile 2023: il numero di squadre verrà aumentato da 24 a 32 per decisione unanime del Consiglio FIFA Dopo il grande successo del Mondiale di Calcio femminile 2019, il Consiglio FIFA ha stabilito all’unanimità che la prossima Coppa del Mondo che si svolgerà nel 2023 sarà giocata da 32 squadre e non più da 24. Saranno presenti 8 gironi da 4 squadre ciascuno per un format che si avvicina a ...

calcio femminile - la CT Milena Bertolini candidata al “Best FIFA Awards” : Dopo l’ottimo campionato del mondo di Calcio femminile di Francia nel quale ha condotto l’Italia fino ai quarti di finale, proseguono gli attestati per la nostra CT Milena Bertolini. La 53enne nativa di Correggio, infatti, è stata inserita nella lista dei 10 allenatori di una squadra femminile in lizza per aggiudicarsi l’ambito “The Best FIFA Football Awards 2019” che verrà assegnato nella giornata del 23 settembre ...

Bertolini tra i 10 candidati al miglior allenatore di calcio femminile. Nessun italiano per il calcio maschile : Milena Bertolini è tra i dieci allenatori del calcio femminile candidati al ‘The Best Fifa Football Awards’. La ct della Nazionale femminile, che ha raggiunto i quarti di finale ai recenti Mondiali, è stata inserita nella “top ten” da una giuria di esperti. I tre finalisti saranno scelti direttamente dai tifosi sul sito della Fifa, il cui voto sarà ponderato con una giuria di esperti. La vincitrice sarà proclamata in occasione dei Best Fifa ...

Jill Ellis - allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile - lascerà il suo incarico : Jill Ellis, allenatrice della nazionale statunitense di calcio femminile, lascerà il suo incarico. Ellis, che ha 52 anni, aveva allenato nella sua carriera la nazionale Under 2o e l’Under 21, per poi arrivare nel 2014 sulla panchina della nazionale maggiore, alla

calcio femminile - Jillian Ellis lascia la panchina degli USA : “È stato l’onore di una vita” : Dopo essere entrata nella storia vincendo due Mondiali consecutivi, Jillian Ellis ha scelto di lasciare la panchina della nazionale femminile di Calcio degli Stati Uniti. La CT delle “Stars and Stripes” è reduce dal trionfo nella rassegna iridata in Francia, grazie al quale ha eguagliato il record di Vittorio Pozzo, che aveva vinto due Coppe del Mondo di fila (1934 e 1938) sulla panchina azzurra. Ellis lascia dopo cinque anni, in cui ha ...