Che fine ha fatto il golden power?

Tolleranza zero a Roma - nel nuovo Regolamento anChe stop a panni stesi alla finestra : Lo stop ai panni stesi alla finestra se visibili dalla strada o dalle piazze. Massima attenzione anche quando si innaffiano le piante perché "va evitato lo stillicidio sulla strada o sulle aree aperte al pubblico transito.

Lega - Belsito e Bossi attaccano : “I 49 milioni erano in cassa. Che fine hanno fatto? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini” : “Quei soldi li ho presi e li ho lasciati nelle casse del partito“, dice Umberto Bossi. “Quello che è successo dopo? Bisogna chiederlo a Maroni e Salvini. Sto valutando di fare un’azione Legale”, aggiunge l’ex tesoriere Francesco Belsito. Se il Senatùr si sente “dignitosamente riabilitato come politico e come uomo”, nonostante la Cassazione abbia annullato solo per intervenuta prescrizione la ...

Toninelli provoca Salvini : 'Abbiamo visto Che fine hanno fatto i suoi sottosegretari' : Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture è stato, indubbiamente, uno dei componenti del governo Conte più bersagliati dalla critica, quella a cui raramente si è sottratto anche Matteo Salvini. Stavolta, però, ad attaccare in maniera diretta e senza l'utilizzo di perifrasi il numero uno del Viminale è stato proprio l'esponente del Movimento Cinque Stelle. Danilo Toninelli, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, non ha avuto ...

Clizia Incorvaia quante polemiChe dopo la fine del mio matrimonio : Clizia Incorvaia in un’intervista fatta al settimanale “Chi” racconta tutto quello che è successo dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Sarcina:«Scamarcio dice che mi sono inventata la storia del nostro bacio per farmi pubblicità e sfruttare la fine del mio matrimonio con Francesco Sarcina. Intanto è stato Francesco a raccontare tutto. E prima che questo accadesse io lavoravo di più. Altro che pubblicità. In seconda battuta, in realtà ...

Il Segreto - spoiler fine agosto : Gonzalo ama ancora Maria - Francisca ricatta il SanChez : Torna l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, il grande sceneggiato di Aurora Guerra che ha raggiunto le 2000 puntate in Italia. Gli spoiler trasmessi a fine agosto rivelano che Fe Perez lascerà Puente Viejo con la morte nel cuore, mentre Maria Castaneda riceverà una lettera da Gonzalo Castro. Infine Francisca Montenegro metterà alle strette Roberto Sanchez con un'allettante proposta. Il Segreto: Fe lascia Puente Viejo Le anticipazioni de ...

Perché The 100 chiuderà con la 7ª stagione - l’idea di cerchio perfetto e un lieto fine in linea con la serie : Tutte le belle cose devono finire. Questo è il mantra che ha spinto Jason Rothenberg a concludere The 100 con la settima stagione. Un addio che molti fan pronosticavano, dato che l'ultimo episodio della serie sarà proprio il centesimo. Una sorta di cerchio che si chiude in maniera perfetta, e non poteva essere altrimenti. Giorni dopo l'annuncio, lo showrunner ha spiegato ai media americani, presenti ai TCA, i motivi per cui ha scelto di ...

Le nuove modalità batteria di Fossil entro fine anno anChe sugli smartwatch delle precedenti generazioni : Tra le varie feature dei nuovi smartwatch di Fossil ci sono anche le soluzioni studiate per consentire agli utenti di avere un maggiore controllo sulla batteria L'articolo Le nuove modalità batteria di Fossil entro fine anno anche sugli smartwatch delle precedenti generazioni proviene da TuttoAndroid.

Formula 2 - il team principal Prema avvicina Mick SchumaCher alla Formula 1 : “alla fine della stagione…” : Interrogato sul futuro di Mick Schumacher, il team principal della Prema non ha nascosto che a fine stagione si discuterà del passaggio del tedesco in Formula 1 La prima vittoria in Formula 2 è finalmente arrivata, Mick Schumacher ha rotto il ghiaccio in Gara-2 a Budapest, dominando dall’inizio alla fine la corsa e tagliando il traguardo davanti a Matsushita e Sette Camara. AFP/LaPresse Una prova di forza non indifferente, che ha ...

Il Segreto - trame fine agosto : Fe inscena la sua morte - Isaac smasChera il dottor Alvaro : Nuovo appuntamento con lo sceneggiato iberico “Il Segreto” nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Dopo la breve pausa estiva iniziata a partire da oggi lunedì 5 fino al 9 agosto 2019, le avventure ambientate a Puente Viejo torneranno ad appassionare il pubblico. Le anticipazioni delle puntate di fine mese, dicono che Fe Perez si renderà protagonista di un gesto che getterà nella disperazione totale tutti gli abitanti, tranne coloro che ...

Kate Middleton - il mistero della nemica Rose Hanbury : Che fine ha fatto? : Che fine ha fatto Rose Hanbury? L’ex amica (e oggi nemica) di Kate Middleton è misteriosamente scomparsa e nessuno sa darsi una spiegazione. Ma andiamo con ordine: qualche mese fa Rose, ex modella e moglie di David Rocksavage, il potente marchese di Cholmondeley, era finita sulle prime pagine di tutti i tabloid, indicata come la nuova rivale di Kate. Le due sono amiche da anni, ma ultimamente i rapporti si sarebbero incrinati a causa della ...

Geri Halliwell - Che fine ha fatto l'ex Spice Girl : Tanti auguri Geri Halliwell. Da sposata, ha assunto il cognome del marito, Horner, con cui firma il profilo Instagram. All'anagrafe, 47 anni (che compie il 6 agosto) anni fa è stata registrata come Geri Halliwell. Ma per tutti sara sempre Ginger, il suo soprannome quando militava nelle Spice Girls. Chioma rossa con ciuffi biondi, un fisico da pin up strizzato in un vestitino di pailettes della bandiera inglese Union Jack, questa ...

Che fine ha fatto la rivale di Kate Middleton? Da mesi non si hanno più notizie di Rose Hanbury - : Carlo Lanna Non si hanno più notizie dell'ex amica di Kate Middleton e possibile amante del Principe William, scomparsa dai radar dallo scorso mese di giugno Sono trascorsi due mesi dall’ultima uscita in pubblico di Rose Hanbury. L’ultima volta che la lady inglese è stata avvistata insieme al marito a palazzo, con un lungo abito bianco, è quando si è svolta la cena in onore del Presidente Trump, durante la sua vita in territorio ...

Che fine ha fatto Rose Hanbury - la marchesa «rivale» di Kate Middleton? : Rose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonRose Hanbury, presunta «rivale» di Kate MiddletonLa via d’uscita da ogni grosso scandalo – vero o presunto che sia – a volte sembra ...

Davide Bordoni - il fedelissimo di Berlusconi contro Giovanni Toti : "Ti ricordi Che fine ha fatto?" : «Siamo ancora un grande partito. Non solo sul piano nazionale. Abbiamo una classe dirigente preparata e motivata che amministra (e bene) le istituzioni locali. È da lì che dobbiamo ripartire. Bisogna ripartire da un rapporto più stretto con il territorio e proprio i nostri amministratori locali poss