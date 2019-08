Boxe | Mike Tyson shock | “Usavo l’urina dei miei figli ai controlli antidoping | utilizzavo

Fonte : oasport

(Di giovedì 8 agosto 2019)ha rilasciato un’intervistaa Espn nella quale ha ammesso di aver utilizzato l’urina dei propriper superare alcuni test. L’icona del pugilato internazionale lo ha dichiarato senza alcuna remora: “Volevo utilizzare quella di mia moglie che però mi disse che sarei potuto risultare incinto e allora pensai di prendere quella dei. Usavo un pene finto che il personale del mio staff medico portava sempre con sé. La maggior parte degli uomini si trova in imbarazzo quando vede un pene, così i giudici si voltavano e io avevo la possibilitò di utilizzare il mio trucco“. Il 53enne di Brooklyn è stato Campione del Mondo dei pesi massimi dal 1986 al 1990 per la WBC, la WBA e la IBF e poi riconquistò la cintura iridata WBA-WBC nel 1996 prima di ritirarsi definitivamente nel 2005 dopo essere stato in carcere ed essere ritornato ...

