BH90210 | una metafiction per nostalgici incalliti che rende grazie all' ironia

BH90210 - la serie è una “soapedy” - ci saranno nuove stagioni? – TCA : Beverly Hills 90210 al TCA. La serie doveva essere una comedy, ma poi è diventata una “soapedy”. Ian Ziering contro il reboot del 2008 di The CW. Ci saranno altre stagioni? Ieri tra i panel organizzati da FOX al TCA Summer Press Tour, non poteva mancare quello dedicato a BH90210, il nuovo progetto televisivo ispirato a Beverly Hills 90210, che in USA è andato in onda ieri con il primo episodio su FOX (in Italia potrebbe andare in ...

Jason Pristley spiega la trama di BH90210 - progetto di meta-tv tra revival e reality : “Si parte da una convention” : Per chi non avesse ancora ben chiaro in cosa consiste BH90210, al via negli Usa su Fox il 7 agosto, è arrivato Jason Pristley a rivelare qualche dettaglio sulla trama di questo progetto tutto improntato alla nostalgia per la serie cult anni '90. Annunciato prima come un revival, poi come una sorta di fake reality sulle vite degli attori protagonisti, a metà tra fiction e realtà, BH90210 sarà un po' entrambe le cose, ha spiegato il Brandon ...