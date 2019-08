Allerta caldo - Nuova Ondata in arrivo in Emilia Romagna : a Bologna attesi +37°C : nuova Allerta caldo in gran parte dell’Italia: le alte temperature non risparmieranno l’Emilia Romagna, dove a Bologna sono previsti fino a +37°C. Lo annuncia Arpae evidenziando che i Comuni che ne risentiranno maggiormente, oltre a quello di Bologna, saranno quelli limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore e San Lazzaro di Savena. In pianura, il cado arriva anche ad Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, ...

Nuova Ondata di Calore - e sguardo a Ferragosto : La quarta Ondata di Calore di questa estate 2019, sta prendendo il via al Centro-Sud e sulle Isole maggiori, e intensificandosi fin nei giorni antecedenti al Ferragosto. L’apice del caldo è atteso tra le giornate di Domenica 11 Agosto e Mercoledì 14 Agosto, ove in diversi settori del Centro-Sud e sulle Isole, si potranno raggiungere valori sui 40°C. Il Nord rimarrà invece esposto a infiltrazioni d’aria più fresca di origine ...

Previsioni Meteo Sardegna : Nuova Ondata di caldo con picchi fino a +42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Previsioni Meteo Sardegna : Nuova Ondata di caldo con picchi fino a 42°C : La Protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’allerta arancione per alto rischio di incendi in tutto il Campidano di Cagliari e Oristano, nel Nuorese e parte del Logudoro. Da oggi a domenica gli esperti dell’Aeronautica militare di Decimomannu prevedono caldo africano e tanta afa con punte di +42°C. L’Isola subisce l’influenza dei venti sahariani: le temperature si manterranno elevate in tutta la regione, con ...

Vodafone colpisce i ritardatari e prepara una Nuova Ondata di rimodulazioni : Cattive notizie per i clienti Vodafone: da oggi aumentano i costi in caso di ricarica in ritardo e dal 2 settembre arriveranno nuove rimodulazioni. L'articolo Vodafone colpisce i ritardatari e prepara una nuova ondata di rimodulazioni proviene da TuttoAndroid.

Meteo - Nuova Ondata di caldo in Europa : impennata delle temperature - verranno battuti numerosi record : Dopo poche settimane dall’ultima ondata di caldo africano, torna l’allerta in Europa: in Francia un nuovo record è stato registrato ieri a Bordeaux, dove si sono registrati +41,2°C, e Météo France prevede temperature mai viste da più di 70 anni a Parigi, con +41°C. L’attuale record risale al 1947 con +40,4°C. In Belgio è stata diramata per la prima volta l’allerta rossa: “Le temperature aumenteranno di qualche grado ...

Nuova Ondata di calore sull’Italia a partire da oggi : i consigli per difendersi - attenzione all’aria condizionata : Cibo, abbigliamento, uscite “intelligenti” e aria condizionata utilizzata con misura. Facendo attenzione a questi pochi elementi si può riuscire a “sopravvivere” a questa Nuova ondata di calore che da oggi si e’ abbattuta sull’Italia. CIBO Una dieta equilibrata e’ quello che ci vuole tutto l’anno. In estate, in particolare, diventa necessaria. Vietato digiunare. Diete troppo restrittive possono ...

Meteo - in arrivo una Nuova Ondata di caldo : possibili punte di 40 gradi : Quella che è appena iniziata si prevede una settimana piuttosto rovente sul fronte Meteorologico. Infatti, secondo gli ultimi bollettini che i centri Meteo hanno diffuso, una fortissima ondata di caldo sta per colpire il nostro Paese e in generale tutta l'Europa settentrionale. Tale situazione è dovuta alla risalita dell'anticiclone africano, che già da oggi farà sentire i suoi effetti sul nostro territorio nazionale. Le temperature comunque ...

In arrivo sull’Italia una Nuova Ondata di caldo africano - attesi picchi fino a 38 gradi : E’ colpa dell’anticiclone, le temperature saranno tra le più intense degli ultimi anni

Nuova Ondata di caldo in Italia ed Europa : la più potente dell’estate : Nuova ondata di caldo in Italia ed Europa: la più potente dell’estate Dovrebbe durare una settimana. A provocarla un anticiclone proveniente dall’Africa. Saranno colpite soprattutto Francia, Spagna e Inghilterra. Le temperature raggiungeranno i 41 gradi. Le temperature in Italia inizieranno a salire proprio con l'inizio della Nuova settimana. Ma la fase più acuta è attesa soprattutto tra martedì 23 e mercoledì 24. Le zone ...

Previsioni meteo weekend 20 e 21 luglio : Nuova Ondata di caldo africano in arrivo : Le Previsioni meteo di oggi sabato 20 luglio e dopodomani domenica 21 possono farci sorridere! Bel tempo praticamente ovunque e temperature in aumento. E da lunedì nuova ondata di caldo africano sull'Italia: punte oltre i 35°C al Centro-nord.Continua a leggere

Nuova Ondata di caldo africano - picchi di temperature fino ai 38 gradi : Roma - Dopo una breve comparsa dell'alta pressione delle Azzorre torna il rovente anticiclone africano e lo fa proprio nei giorni del solleone con la complicità di una depressione che affonderà sull'Atlantico occidentale richiamando aria sahariana dall'entroterra marocchino verso l'Europa e il Mediterraneo. Le temperature sono destinate ad aumentate nel corso dei prossimi giorni raggiungendo un picco entro metà ...

Meteo - Nuova Ondata di caldo africano arriva in Europa : temperature fino a +40°C - coinvolto anche il Nord Italia [MAPPE] : Previsioni Meteo – Dopo un periodo piuttosto dinamico e molto più freddo all’inizio di luglio, sta per prendere forma una brusca inversione di rotta. Per la prossima settimana, infatti, è probabile lo sviluppo di un’altra importante ondata di caldo quando una forte dorsale si stabilirà sull’Europa centro-occidentale. In alcune aree del continente, le temperature potrebbero tornare su valori di +35-40°C. I modelli concordano sullo sviluppo di ...

Meteo - Nuova Ondata di caldo in arrivo. Picchi fino a 40 gradi : Meteo, nuova ondata di caldo in arrivo. Picchi fino a 40 gradi L’alta pressione, già da questo weekend, sarà su tutta l’Europa sud occidentale, Italia compresa. Domenica attesi 33-35 gradi al centro nord Parole chiave: Meteo ...