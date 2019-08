Nord flagellato dal maltempo | esondazione nel Lecchese | evacuate140 persone

Nord flagellato dal maltempo - esondazione nel Lecchese : evacuate 200 persone : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

Allerta Meteo al Centro/Nord : nel 2019 “già 202 grandinate violente hanno flagellato l’Italia” : “Al Centro/Nord è SOS grandine che è l’evento atmosferico più temuto dagli agricoltori in questo momento perché i chicchi si abbattono su verdure, frutta e cereali prossimi alla raccolta provocando danni irreparabili alle coltivazioni mandando in fumo un intero anno di lavoro“: è quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’Allerta Meteo in 7 regioni della protezione civile per rovesci di forte intensità, frequente attività ...