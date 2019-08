MotoGp – Vinales non perde la motivazione | Maverick ammette | “l’Austria è una pista

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019)carico e motivato in vista dell’Austria nonostante il deludente weekend di Brno: le parole dello spagnolo della Yamaha Il weekend di gara della Repubblica Ceca non è stato soddisfacente per. Tornato inmotivato, dopo i due splendidi podi ottenuti prima della pausa estiva, lo spagnolo della Yamaha non è stato altrettanto competitivo ina Brno. Dopo la giornata di test di lunedìed il suo team sono pronti per un nuovo appuntamento, in Austria. Alessandro La Rocca /LaPresse “Durante i test di Brno non avevamo molti nuovi accorgimenti per migliorare l’accelerazione, quindi ci siamo concentrarci sul pacchetto da creare per migliorare il livello delle prestazioni. Abbiamo lavorato sulla frenata più ritardata e più a fondo. Sappiamo che soffriremo per l’accelerazione. Ci siamo concentrati molto sul ...

