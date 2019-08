La Putinomics va maluccio

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma. Le condizioni per la crescita dell’economia russa ci sono tutte: inflazione ai minimi, il tasso di cambio del rublo ormai svincolato dai prezzi del petrolio, ci sono progetti di sviluppo e incentivi per gli imprenditori, il surplus di bilancio è al 2 per cento del prodotto interno lordo. La co